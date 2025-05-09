Fifa 24 sistem gereksinimleri nelerdir? Fifa 24 kaç gb boş alan istiyor?

FIFA 24, gelişmiş grafik motoru ve dinamik oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarınızın hangi donanım özelliklerine sahip olması gerekiyor? FIFA 24 kaç GB, sistem gereksinimleri nelerdir, RAM, ekran kartı ve depolama alanı gibi konulara dair tüm detaylar bu haberde.

FIFA 24 KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

FIFA 24'ü yüklemek için bilgisayarınızda en az 100 GB boş depolama alanı bulunması gerekmektedir. Oyunun temel kurulum boyutu yaklaşık 46 GB civarındadır, ancak güncellemeler ve ek içeriklerle birlikte bu alan artabilir. Bu nedenle, oyunun sorunsuz çalışabilmesi için önerilen boş alan miktarı 100 GB'dır.

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FIFA 24 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 24'ü düşük ayarlarda ve 1080p çözünürlükte oynayabilmek için aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570

Depolama: 100 GB boş alan

DirectX: 12

Bu sistem gereksinimleri, oyunu düşük ayarlarda ve 1080p çözünürlükte oynamak için yeterlidir. Ancak, daha yüksek grafik ayarları ve çözünürlükler için daha güçlü bir donanım önerilir.