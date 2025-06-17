A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, VNL’nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alacak. Milliler, İstanbul etabında sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen Filenin Sultanları'nın 2. hafta kadrosu açıklandı. Çin etabında kadroda yer almayan Cansu Özbay, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge, İstanbul etabında forma şansı bulacak. Peki Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2025...