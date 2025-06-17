Filenin Sultanları maç takvimi 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yoluna namağlup devam ediyor. VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni ve Kanada'yı mağlup ederek VNL'de 6'da 6 yaptı. Ay-yıldızlılar, kalan maçlarında Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek. Bu kapsamda Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi araştırılıyor. Peki Milletler Ligi Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte Filenin Sultanları 2. hafta maç programı 2025...
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alıyor. İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı mağlup eden Ay-yıldızlı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Kalan maçları merak eden voleybolseverler ise Filenin Sultanları 2. hafta maç programı araştırması yapıyor. Peki Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2025...
TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da sahne alıyor.
Filenin Sultanları, ligin ikinci haftasında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'yı 3-0 mağlıp etti.
Ay-yıldızlı ekip, kalan maçlarında ise Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA KALAN MAÇLARI
21 Haziran 2025
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)
22 Haziran 2025
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2. HAFTA MAÇ KADROSU
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI
İtalya: 17
Türkiye: 16
Polonya: 15
Japonya: 14
Çin: 12
Brezilya: 11
Almanya: 10
Dominik Cumhuriyeti: 7
Hollanda: 8
Bulgaristan: 7
ABD: 6
Kanada: 5
Çek Cumhuriyeti: 4
Fransa: 4