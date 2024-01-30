Filiz Taçbaş, bir kez daha aday olamadı
Oyuncu Filiz Taçbaş, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı. Daha önce İzmir milletvekili adaylığı kabul görülmeyen Taçbaş, belediye başkanı adayı da olamadı
'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş'ın siyaset arzusu yine gerçekleşmedi.
Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan ancak bu talebi gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, ardından da İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurmuştu.
CHP, İzmir'deki adaylarını dün açıkladı. Foça'nın belediye başkanı adayının Saniye Bora Fıçı olduğu belirtildi.
Filiz Taçbaş, yaptığı açıklamada; "Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmirimizin, il ve ilçe adayları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cemil Tugay 'a, Foça Belediye Başkan adayımız Sayın Saniye Bora Fıçı'ya ve diğer ilçe adaylarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi partimizin yanında ve destekçisi olacağız. Güzel İzmirimize ve güzel Foçamıza hayırlı olsun" dedi.