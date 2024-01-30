Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Filiz Taçbaş, bir kez daha aday olamadı - Magazin haberleri

        Filiz Taçbaş, bir kez daha aday olamadı

        Oyuncu Filiz Taçbaş, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı. Daha önce İzmir milletvekili adaylığı kabul görülmeyen Taçbaş, belediye başkanı adayı da olamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş'ın siyaset arzusu yine gerçekleşmedi.

        2

        Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan ancak bu talebi gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, ardından da İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurmuştu.

        3

        CHP, İzmir'deki adaylarını dün açıkladı. Foça'nın belediye başkanı adayının Saniye Bora Fıçı olduğu belirtildi.

        4

        Filiz Taçbaş, yaptığı açıklamada; "Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmirimizin, il ve ilçe adayları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cemil Tugay 'a, Foça Belediye Başkan adayımız Sayın Saniye Bora Fıçı'ya ve diğer ilçe adaylarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi partimizin yanında ve destekçisi olacağız. Güzel İzmirimize ve güzel Foçamıza hayırlı olsun" dedi.

        #filiz taçbaş
        #CHP
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti