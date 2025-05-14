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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka FinAI Summit Türkiye ayağına Garanti BBVA ev sahipliği yaptı - Teknoloji Haberleri

        FinAI Summit Türkiye ayağına Garanti BBVA ev sahipliği yaptı

        Finans sektörünün önde gelen yapay zekâ etkinliği FinAI Summit, BBVA Grubu tarafından 5-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Meksika, Kolombiya, Türkiye ve İspanya'da düzenlendi. Garanti BBVA'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye oturumu, yapay zekânın finansal hizmetlerdeki dönüştürücü etkisi, etik sınırları ve toplumsal yansımalarını ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:19
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        FinAI Summit Türkiye ayağı düzenlendi
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        FinAI Summit, dünya genelinde yapay zekânın finans sektöründeki potansiyelini keşfetmek isteyen profesyonelleri bir araya getirdi. Dört gün süren etkinlikte, finansal kapsayıcılığı artıran, müşteri deneyimini geliştiren ve risk yönetimini optimize eden yenilikçi yapay zekâ çözümleri tartışıldı. Meksika’da risk yönetiminde yapay zekânın rolü, Kolombiya’da finansal piyasaların dönüşümü ve İspanya’da yapay zekânın etik gelişimi gibi konular öne çıktı. Farklı ülkelerden uzmanların katılımıyla gerçekleşen oturumlar, küresel finans sektörünün ortak sorunlarına yenilikçi çözümler sundu.

        İSTANBUL’DA SORUMLU YAPAY ZEKA GÜNDEMİ

        Etkinliğin üçüncü gününde Garanti BBVA Genel Müdürlük binasında düzenlenen Türkiye ayağı, yapay zekâyı teknik, etik ve toplumsal boyutlarıyla masaya yatırdı. Teknoloji iletişimi alanında tanınmış isim Dr. Sertaç Doğanay, “Yapay Zekâ ve Madalyonun Diğer Yüzü: Sorumlu Yapay Zekâ” başlıklı konuşmasıyla katılımcılara ilham verdi. Doğanay’ın moderasyonunda gerçekleşen panelde, Prof. Dr. Sadi Evren Şeker, Ayşen Büyükakın, Uğur Boncuklu ve Sinan Bayraktar, yapay zekânın karar alma süreçlerindeki rolünü, etik çerçevelerini ve sorumlu kullanımını değerlendirdi. Panel, yapay zekânın değer temelli bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

        KÜRESEL KATILIM VE ÜÇ DİLLİ YAYIN

        Garanti BBVA’nın ev sahipliğindeki etkinlik, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca simultane çeviriyle çevrimiçi olarak yayınlandı. Dört günlük FinAI Summit, 30 farklı ülkeden 6.000’den fazla kişi tarafından takip edilerek büyük ilgi gördü.

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