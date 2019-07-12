Irak'ın kuzeyinden Kandil'e doğru kararlı şekilde yürütülen Pençe operasyonu, S-400'lerin hızlanan kurulum ve aktivasyon süreci, Doğu Akdeniz'de ısınan atmosfer ve sıcak saha gelişmeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu için düğmeye basıldığını gösteriyor.

Önce sıcak bilgileri verelim:

- Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerde tayin ve izinler üç ay süreyle durduruldu. Bu birliklerde 3 ay boyunca ne izin kullanılacak ne de tayin gerçekleşecek.

- Özellikle Suriye sınırının; Şanlıurfa-Akçakale bölümünde yoğun hareketlilik var. Kara birliklerinin Suriye'ye buradan açılacak cepten gireceği tahmin ediliyor.

- Zeytin Dalı Harekâtı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten yola çıkan zırhlılar, Akçakale'ye ulaştı. Sevkiyat yoğunluğu ve hareketlilik sürüyor.

- Harekat, mutlak suretle hava unsurları ile desteklenecek. Çok yönlü ve alternatifli harekat planları hazırlandı.

- Operasyon için emir bekleniyor ancak bu arada S-400'lerin Türkiye'ye indirildiğine ilişkin haberler var. S-400'lerin 1-1.5 ay içinde kurulup aktive edileceği hesaplanıyor. Böylelikle bu operasyonda hem hava sahası güvenliği hem de karadaki birliklerin korunması üst düzeyde sağlanmış olacak.

- Önceki gün Moskova'dan kalkan Tupolev 154B-2 tipi bir Rus askeri uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne indiği ifade edildi. Bu uçağın S-400'lerin kurulumunu yapacak Rus uzmanları taşıdığı iddia edildi. Sonrasında ise uçağın Türk hava sahasını geçip Lazkiye'de Hmeymim Üssü'ne indiği öne sürüldü. Gizemli uçağın nereye indiği net değil.

- S-400'lerin konuşlanacağı yerle ilgili çok alternatifli planlar hazırlandı ancak mobil olan bu sistemlerin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun güvenliği için Şanlıurfa Suruç'a konuşlandırılacağı belirtiliyor. Sistem ihtiyaç halinde başka yerlere nakledilebiliyor; radarı ile füze bataryaları aynı yerde bulunmak zorunda değil ve özellikle radarının bulunduğu yer gizli tutuluyor. NATO sistemleri, S-400'lerin radar sinyallerini yakalayamıyor.

- S-400'ün radar sistemi 600 kilometre mesafede 300 hedefi izleyip 400 kilometre menzilde, 36 hedefe aynı anda atış yapabiliyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşma sağlanamaması; CENTCOM-PKK/YPG birlikteliğinin son bulmaması ve kalan ABD askerlerinin bölgeyi terk etmemeleri halinde sıcak temas sağlanması riski yüksek. Bunu önlemeye dönük tedbirler de düşünüldü ancak Türkiye S-400'leri aktive ettiğinde bölgedeki terörist unsurların hasmane yaklaşımları ve saldırıları da cevapsız kalmayacak. S-400'lerin görev sahası sadece Suriye değil, Doğu Akdeniz'den gelecek tehditlere karşı da savunma görevi yapacak; KKTC'yi de koruyacak. Suriye ve Doğu Akdeniz, S-400'ler için tek cephe olarak görülüyor. S-400'lerle birlikte, Türkiye'nin Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki PKK hedeflerine yönelik operasyonunu ABD'nin yaptırım tehditleriyle engellemesi söz konusu olamayacak.

Tam bu noktada ABD/CENTCOM'un tutumu ve yaklaşımı önemli çünkü dost-düşman tanımlaması Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü açısından önemli. NATO müttefikimiz ABD, halen Türk Hava Kuvvetleri'nin, "dost kuvvet" tanımı içinde yer alıyor. S-400'ler denklemi nasıl değiştirecek, deneyimleyip göreceğiz...