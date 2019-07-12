Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2019
PROFİL FOTOĞRAFI DEĞİŞMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen hazırlıklar kapsamında proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni 15 Temmuz logosunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak, profil resmi haline getirmişti.
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