Akıllı ekranlar kullanarak,Uber ile Lyft gibi yolculuk paylaşımı sunan otomobilleri hareketli dijital reklam panolarına dönüştüren Firefly, Lyft'in ilk yatırımcılarından biri olan NFX’ten 21.5 milyon dolarlık yatırım aldı.
Kaan Günay ve Onur Kardeşler isimli iki Türk girişimci tarafından 2017’de ABD’de kurulan San Francisco merkezli şirketin aldığı bu yatırım sonrası ilk adımı, yazılım merkezini Türkiye’ye taşımak oldu.
Şu anda San Francisco ve Los Angeles’te 600 araçla çalıştıklarını ve 2019 yılı başında New York ofislerini de açacaklarını belirten Firefly Kurucu Ortağı Kaan Günay, “Araçlar, Çin mahallesinden geçerken Çince, İtalyan mahallesinden geçerken İtalyanca, sinema salonu önündeyken film reklamı yapabiliyoruz. Konuma, havanın durumuna ve zamana göre reklam gösteriyoruz. Ayrıca araca yerleştirilen sensörlerle, şehirle ilgili gerçek zamanlı ve sokak sokak veri topluyoruz. Hatta şehir içinde çukurların yerlerini bile belirliyoruz” dedi.
'YAZILIM'I İSTANBUL’A TAŞIDI
Geçen ay aldıkları 21.5 milyon dolarlık yatırımın en az yarısını Türkiye’ye harcayacaklarını aktaran Günay, “Dijital erkan donanımlarının montajını Türkiye’de yapıp, ABD’ye gönderiyoruz. Şimdi yazılım işini de Türkiye’ye taşıyoruz” diye konuştu.
ABD’de Los Angeles ve San Francisco ofislerinde toplam 75 kişinin çalıştığını belirten Günay, şunları söyledi: “İstanbul Levent’te ofis açtık. 50 mühendis işe alacağız. Bu sayıyı 2019’un ikinci yarısında daha da artırmak istiyoruz. Türkiye’deki ofisimiz, yazılım ve veri analitiği merkezimiz olacak. ABD’de sokaklardan elde ettiğimiz anlık verileri Türkiye’de analiz edeceğiz.”
Son bir yılda aralarında Türk Hava Yolları (THY), Walmart ve HotelTonight gibi şirketlerin de bulunduğu 50'den fazla reklam kampanyası yürüttüklerini ifade eden Kaan Günay, 2020 yılında ABD’de borsada halka açılma planlarının da olduğunu söyleyerek, araçlarına GPS ve 4G LTE desteği bulunduran bu reklam ekranlarını kurduran sürücülere aylık 300 dolar ödediklerini belirtti.
ANLIK EGZOZ MUAYENESİ YAPACAK
Şirketin kurucularının verdiği bilgiye göre konum ve demografiye dayalı bir reklam hedeflemesi yapan Firefly, bunu yaparken, aracın telemetri verisiyle (enlem, boylam ve zaman damgası), üçüncü şahıs izleyici verisi (posta kodu ve nüfus bilgisi) karşılaştırıyor.
Firefly, dijital ve konum bazlı reklam gösterimlerinin yanı sıra, akıllı şehir ve yerel yönetimlere yönelik olarak araçlara yerleştirilen sensörler üzerinden hava kirliliği, sıcaklık, trafik, yaya hareketleri ve yolun hasar durumu gibi verileri de anlık olarak topluyor.
Bu kapsamda şirket, şehrin anlık emisyon oranını ölçmek ve otomobillerin egzoz muayenesini de otonom hale getirmek için San Francisco’deki yerel yönetim ile görüşmeler yapıyor.
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