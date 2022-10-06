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Elon Musk Twitter'da fiyatı indirmeye çalıştı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için birkaç hafta önce 44 milyar dolarlık ilk anlaşmadan yüzde 30 düşük bir fiyat önerdiği, bu kabul görmeyince indirim oranını yüzde 10'a çektiği ortaya çıktı. Ancak Twitter yönetimi salı günü hisse başına 54.20 dolarlık ilk anlaşmadan geri adım atmayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Bu arada Elon Musk'ın Twitter'ı satın almanın X'in yaratılmasında hızlandırıcı bir etkiye sahip olacağını belirtmesiyle ünlü milyarderin 'X vizyonu' tartışma konusu oldu. X isminin geçmişi Musk'ın 1999 yılında kurduğu ilk online bankaya dayanıyor. Dünyanın en zengin insanı, Çin'deki WeChat benzeri içinde ödeme sistemlerinden yemek siparişine, mesajlaşmadan ulaşıma pek çok hizmetin yer aldığı bir 'süper uygulama' yaratmak istiyor. Twitter'ın X'in oluşmasını 3-5 yıl hızlandıracağını düşünüyor. Bu sayede Twitter'ın kullanıcı sayısının ise 1 milyarı aşacağını öngörüyor

Elon Musk Twitter'da fiyatı indirmeye çalıştı
Fiyatı 13 milyar dolar indirmeye çalıştı
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HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın fikir değiştirerek Twitter'ı yeniden almak niyetinde olduğunu açıklamasının ardından süreçle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Musk nisan ayında sosyal medya platformu için 44 milyar dolarlık teklif vermiş ve taraflar el sıkışmıştı.

Ancak dünyanın en zengin insanı Twitter'daki bot ve spam problemlerini de gerekçe göstererek, mayıs ayında teklifini askıya almış, temmuz ayında da bu alımdan vazgeçmişti. Ardından Twitter yönetimi de ön anlaşma koşullarına uyması için Musk'a dava açtı.

ÖNCE YÜZDE 30 AZINI ÖNERDİ

Konuyla ilgili The New York Times'a bilgi veren 3 farklı kaynak Elon Musk'ın ekibinin bu haftaki son açıklamasından haftalar önce Twitter için yeni bir teklif ilettiğini bildirdi. Buna göre Musk 44 milyar dolarlık ilk teklifinden yaklaşık yüzde 30 daha düşük bir teklif sundu. Bu da yaklaşık 31 milyar dolara denk geliyordu.

39 MİLYAR DOLARA ÇIKTI AMA YETMEDİ

Ancak bu öneri kabul görmeyince, Musk teklifini geçen hafta 39.2 milyar dolara yükseltti. Bu teklif de kabul görmeyince pazarlıkta ilerleme sağlanamadı.

Ardından Musk bu hafta SEC'e yolladığı mektupla satın almayı tamamlamayı hedeflediğini bildirdi. Twitter da salı günü yayımladığı açıklamasında daha önceden kabul edilen hisse başına 54.20 dolarlık teklifin değiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

HİSSELER SERT YÜKSELDİ

Elon Musk'ın son SEC mektubu yayımlanmadan önce Twitter hisseleri 42.95 dolardan işlem görüyordu. Salı günü hisseler 52 dolar aşmasının ardından dün 51.30 dolara geriledi.

Dün kapanış itibarıyla Twitter'ın piyasa değeri 39.3 milyar dolar oldu.

Bunun yanında Elon Musk'ın satın alma fiyatı yanında Twitter'ı X isimli bir 'super app'in parçası haline getirme planı da önemli bir merak konusu haline geldi. Elon Musk Twitter satın almasıyla ilgili yaptığı açıklamada " Twitter'ı satın almak 'her şey uygulaması' X'in yaratılmasında hızlandırıcı bir etkiye sahip olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk 1999 yılında x.com'u online bir banka olarak kurmuştu. Sonra bu platform başka bir şirketle birleşerek PayPal'ı oluşturmuştu. 2017 yılında Musk X.com'u açıklanmayan bir bedelle PayPal'dan satın aldı.

3 FARKLI X ŞİRKETİ KURDU

Musk, Twitter alımını tamamlamak için bu yıl 3 farklı şirket kurdu. Şirketlerin 3'ünün de ismi X Holdings'in varyasyonları oldu. Musk'ın Space X, Tesla dahil tüm girişimlerini X isimli tek bir çatı şirket altında toplamak istediğine dair haberler ABD basınında daha önce yayımlanmıştı.

İçerisinde 'her şeyin olacağı' bir süper uygulama olacak X'in tam neleri barındıracağını şu an için kimse bilmiyor. Süper uygulamalar genel olarak birbirinden farklı hizmetlerin tek bir uygulamada toplanması anlamına geliyor.

ÇİN'İ ÖRNEK GÖSTERİYOR

Elon Musk süper uygulamaların kullanışlılığına örnek olarak genelde Çin'i örnek gösteriyor. Musk nisan yaında konuk olduğu bir podcastte "ABD'nin bir süper uygulamaya ihtiyacı var. Ya Twitter'ı dönüştürmek ya da sıfırdan yeni bir şey yaratmak gerekiyor. Eğer Çin'deyseniz neredeyse tamamen WeChat üzerinde yaşıyorsunuz. WeChat'te her şey var. Twitter, PayPal ve pek çok özellik müthiş bir arayüzle tek bir pakete sığdırılmış. Çin dışında buna benzeyen hiçbir şey yok" dedi.

KULLANICI SAYISI 1 MİLYARI AŞABİLİR

Mayıs ayında Twitter çalışanlarıyla düzenlenen bir toplantıda konuşan Musk yine WeChat örneğini göstererek "WeChat çok kullanışlı ve günlük hayatı kolaylaştırıyor. Twitter'da buna yaklaşabilirsek büyük bir başarı olur. Twitter'ın kullanıcı sayısı böylece 200 milyondan 1 milyarın üzerine çıkabilir.

Eğer satın alma başarılı bir şekilde tamamlanırsa Elon Musk'ın Twitter'ı nasıl WeChat benzeri bir süper uygulamaya çevireceği henüz bilinmiyor. Ancak Twitter'la süregelen dava kapsamında yayımlanan mesajlaşma kayıtları bu konuda belli bir fikir verdi.

DOGECOIN ÖNERİSİ MAHKEME KAYITLARINDA

Elon Musk'ın Twitter CEO'su Parag Agrawal ile yazışmalarında sosyal medya sitesini blockchain temelli bir platforma dönüştürme niyeti olduğu görüldü. Mahkeme kayıtlarında yer alan Musk'ın teklif ettiği fikre göre kullanıcıların Twitter'da her paylaşım için 0.1 Dogecoin gibi düşük bir ücret ödemesi öngörülüyordu. Böylece platformdaki bot hesaplar temizlenecekti. Ancak bu fikir Agrawal tarafından kabul görmedi. Musk da daha sonradan bu fikrin şu an için uygulanabilir olmadığını kabul etti.

TAKSİ VE YEMEK DE SÖYLENİYOR

Dolayısıyla Musk'ın kafasındaki X vizyonu sosyal medyayla çeşitli ödeme sistemlerini birleştirmeyi kesin olarak kapsıyor. Musk'ın örnek gösterdiği WeChat aracılığıyla bugün Çin'de neredeyse herhangi bir yere gittiğinizde cep telefonunuzla ödeme yapabiliyorsunuz. Bunun yanında WeChat aracılığıyla yemek ve taksi siparişi de veriliyor. WeChat'in yaklaşık 1.3 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.

Musk Twitter üzerinden son yaptığı açıklamada Twitter'ın X vizyonunun gerçekleşmesini 3-5 yıl hızlandıracağını vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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