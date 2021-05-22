Flamingo adası binlerce allı turnaya kucak açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Flamingo adası binlerce allı turnaya kucak açtı

Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay üreme adasında bu yıl yaklaşık 18 bin yavrunun yumurtadan çıkması bekleniyor

Flamingo adası binlerce allı turnaya kucak açtı
AA

Dünyanın en büyük yapay kuluçka adaları arasında gösterilen İzmir Kuş Cenneti'ndeki 6,5 dönüm alan, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.

AA'nın haberine göre Anadolu'da allı turna olarak bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan Gediz Deltası üzerindeki İzmir Kuş Cenneti'nde doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 9 yıl önce yapay kuluçka adası oluşturuldu.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında kuluçkaya yatan kuşların yuva yaparken zorluk yaşamaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan ada, binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Kuşların rahatsız edilmemesi için özel önlem alınan adada bu yıl yaklaşık 18 bin flamingo yavrusunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

Kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaretçi merkezinden de izlenebiliyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası'nın 1998 yılında Ramsar sözleşmesine dahil edilerek koruma altına alındığını ve burada en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu söyledi.

YUMURTADAN ÇIKAN KUŞLAR KREŞTE UÇMAYI ÖĞRENİYOR

Oluşturulan yapay ada ile flamingoların daha sağlıklı bir yumurtlama dönemi geçirdiğini, bu sayede türün sayısının arttığını vurgulayan Aslanapa, şöyle konuştu:

"Flamingolar Akdeniz Havzası içinde İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de, ülkemizde ise sadece Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nda üremektedir. Burada 2012 yılında yüzölçümüyle dünyanın en büyük yapay flamingo üreme adasının yapımı gerçekleşti. Flamingolar koloni halinde kuluçkaya yatarlar. Savunmasız olduklarından ıssız bölgelerde ürerler. Bu yıl adada yaklaşık 18 bin çift flamingo yuva yaptı. Bu da yaklaşık 18 bin yavrunun İzmir'de dünyaya geleceği anlamını taşımaktadır. Flamingoların kuluçka dönemi genellikle nisan ayının ilk haftası ile mayıs ayının ilk haftası arasında olmak üzere 30-32 gündür. Mayıs ayında dünyaya gelen flamingolar haziran temmuz aylarında, doğdukları adanın yanında topluca suya iner ki buraya kreş denir. Kreşte iki ay boyunca anne ve babaları tarafından beslenirler. Sonra ağustos ayından itibaren de uçma denemelerine başlar, uçmayı öğrenir ve çevreye dağılırlar."

Aslanapa, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, özellikle kuluçka ve yavrulama döneminde titiz çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gediz Deltası flamingo adasında, her sene üreme dönemi öncesi adanın rehabilitasyonu yapılır. Adanın toprak örtüsü flamingoların yuva yapmasını kolaylaştıracak şekilde yumuşatılır, çapalanır. Ada etrafı ahşap çit ile çevrilerek yumurtaların yabani hayvanlardan korunması sağlanır. Kuluçka döneminde adadaki flamingoların tedirgin olmaması için adanın yakınına gidilmesine, onları rahatsız edecek herhangi bir iş ve işlem yapılmasına, insan varlığına ve araç giriş çıkışına izin verilmemektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu yiyecekleri buzdolabında saklamayın! İşte nedeni
YAŞAMBuzdolabında saklamayın... İşte nedeni!
Kendi çabalarıyla yaptı... İnanılmaz benzerlik
YAŞAMKendi çabalarıyla yaptı... İnanılmaz benzerlik
Tokat'ta 27 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapan leylekler ilçenin maskotu oldu
YAŞAM27 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar
Paçalı baykuşun görüldüğü 3'üncü il Gümüşhane oldu
YAŞAMPaçalı baykuşun görüldüğü 3'üncü il Gümüşhane oldu
On Numara sonuçları 21 Mayıs 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM21 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! (22 Mayıs 2021)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Pazar keyfi | Son dakika: Habertürk hafta sonu eki yayında! (25 Nisan)
YAŞAMHafta sonu dopdolu
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 21 Mayıs 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMOn Numara'da büyük ikramiyenin sahibi...
Papağan 'Çapkın', 65. yaşını kutladı
YAŞAMPapağan 'Çapkın', 65. yaşını kutladı
'Doğanın çöpçüleri' Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi
YAŞAM'Doğanın çöpçüleri' doğuda görüntülendi