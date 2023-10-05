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        Haberler Ekonomi Teknoloji Forbes 400 zenginler listesinde bir Türk - Teknoloji Haberleri

        Forbes 400 zenginler listesinde iki Türk

        Forbes dergisi ABD'nin en zenginleri listesini açıkladı. Özellikle teknoloji devlerinin kazandığı bir yıl olan 2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye giren Eren Özmen ve 3,3 milyar dolarlık seveti ile 345. sırada yer alan Fatih Özmen, Özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri. Listeye yeni giren isimler olurken, hali hazırda listede bulunanların da servetlerini katladığı görüldü

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 05.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:33
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        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
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        Forbes Dergisi Amerika'nın en zenginlerini derlediği Forbes 400 listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl özellikle teknoloji firmalarının sahiplerinin servetlerinden büyük bir değer kaybı yaşadığına şahit olmuştuk. Bu yıl ise tam tersi bir görünüm ortaya çıktı.

        SÜPER ZENGİNLER YENİDEN YÜKSELİŞTE

        Tekno devler 457 milyar dolar zararda
        Tekno devler 457 milyar dolar zararda Haberi Görüntüle

        Forbes'un yayınladığı listeye göre, Amerika'nın süper zenginleri yeniden yükselişe geçti. Geçen yıl toplam 500 milyar dolar kaybettikten sonra, ülkenin en zengin 400 insanı hepsini geri kazandı. Bu elit grup şu anda toplamda 4,5 trilyon dolar değeri ile 2021'de kırılan bir rekoru egale ediyor. Bu dönemde en büyük kazanç elde edenler ise teknoloji şirketleri oldu. Zenginlerin kazançların yarısı ise, toparlanan teknoloji hisselerinden geliyor. Sekiz teknoloji patronu servetlerine 10 milyar dolar veya daha fazlasını ekledi.

        Görsel: Joe Morse, Forbes
        Görsel: Joe Morse, Forbes
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        Listeden düşen dikkat çekici bir isim de var; Donald Trump. Eski başkanın serveti yüzde 19 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi. Bunun yanı sıra ünlü NBA oyuncusu basketbolcu Michael Jordan da bu sene yükselen serveti ile listede kendisine yer bulanlardan oldu. Jordan 3 milyar dolarlık serveti ile listede 379'uncu sırada yer aldı.

        ZİRVEDE ELON MUSK VAR

        Tüm yıl boyunca tartışmaların odağında kalan, geçtiğimiz yılın en çok para kaybeden ismi, olan, Twitter satın alması ve adını X'e dönüştürmesiyle büyük eleştirilerin hedefinde yer alan Tesla, Space X ve Twitter'ın sahibi Elon Musk bütün bunlara rağmen listenin zirvesinde yer aldı. Teknoloji firmalarının geçtiğimiz yılki gerilemesinin ardından bu yıl yeniden yükselişe geçmesi ile servetini yükselten Musk 251 milyar dolarlık serveti ile Forbes 400'ün ilk basamağını almayı başardı. Onun ardından gelen isim ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti ise listede 161 milyar dolar olarak belirtildi.

        İşte listenin zirvesinde yer alan ilk 10...

        SERVETİ ŞİRKET
        ELON MUSK 251 MİLYAR DOLAR TESLA, SPACEX, TWİTTER (X)
        JEFF BEZOS 161 MİLYAR DOLAR AMAZON
        LARRY ELLISON 158 MİLYAR DOLAR ORACLE
        WARREN BUFFET 121 MİLYAR DOLAR BERKSHIRE HATAWAY
        LARRY PAGE 114 MİLYAR DOLAR GOOGLE
        BILL GATES 111 MİLYAR DOLAR MICROSOFT
        SERGEY BRIN 110 MİLYAR DOLAR GOOGLE
        MARK ZUCKERBERG 106 MİLYAR DOLAR META (FACEBOOK)
        STEVE BALLMER 96,3 MİLYAR DOLAR BLOOMBERG LP
        MICHAEL DELL 71,5 MİLYAR DOLAR DELL TECH

        İKİ TÜRK DE LİSTEDE YER ALDI

        2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye giren Eren Özmen ve 3,3 milyar dolarlık seveti ile 345. sırada yer alan Fatih Özmen, Özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri.

        SNC'nin Dream Chaser uzay aracı, NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na en az yedi kargo görevi için sözleşme imzaladı. Nisan 2021'de SNC, Dream Chaser'ın başını çektiği uzay yeteneklerini yeni bir ticari uzay şirketi olan Sierra Space'e dönüştürdü. Kasım 2021'de 4,5 milyar dolar değerlemeyle 1,4 milyar dolar toplayan Sierra Space, 2023'ün sonlarında veya 2024'te Tenacity adlı bir kargo Dream Chaser'ın ilk uçuşunu başlatmaya hazırlanıyor. Her ikisi de Türk olan Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, SNC'yi 1994 yılında sadece 20 çalışanı varken satın aldı.

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