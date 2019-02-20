Ford, zararları önleme amacıyla giriştiği yeniden yapılanma kapsamında Brezilya'da bulunan eski fabrikasını kapatacağını ve Güney Amerika'da ağır ticari araç segmentinden çıkacağını duyurdu. Ford, ekim ayında da Arjantin'de ürettiği Focus modelinin üretimini 2019 mayısında sonlandırabileceğini söylemişti.
Daha önce küresel bir yapılanmaya gideceğini ve Avrupa'da da fabrika kapatarak iş gücünü azaltabileceğini belirten Ford'un bu stratejisi toplamda 11 milyar dolarlık bir etkiye ulaşabilir.
Ford'un, 1967 yılında bu yana Sao Paulo'nun endüstriyel bölgesinde faaliyette olan fabrikası 2001 yılına kadar çeşitli otobil modelleri üretirken sonrasında F-4000 ve F-350 kamyonları ve Siesta modellerine ağırlık vermişti.
Ford'un Brezilya'da fabrikayı kapatacak olması Amerikalı otomotiv devinin Güney Amerika'nın en büyük ekonomisinde yeniden otomobile yöneleceği ve Bahia'da bulunan daha yeni fabrika üzerine yoğunlaşacağına dair görüşleri ön plana çıkardı.
Ford'un bu hamleleri sonrası gözler Volkswagen ile ticari araçlar ve pikaplar üzerinde ilerleyen ancak elektrikli ve otonom segmente de sıçrayabileceği belirtilen işbirliğine yöneldi.
Bu anlaşma kapsamında VW ticari vanlarının Türkiye'deki Ford Otosan fabrikasında yapılmasıda bekleniyor.
Alman üreticiyle başka projelerde de çalışacağını belirten Ford, Güney Amerika'da Volkswagen ile kapasitesini birleştirebileceği gelen haberler arasında.
Ford'un kararı sonrası şirketin NYSE'de işlem gören hisseleri yüzde 3.4 arttı.
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