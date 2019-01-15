Otomotiv sektöründe bir süredir konuşulan 'dev' ortaklık gerçekleşti. Detroit Otomobil Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte Volkswagen ve Ford'un birlikte araç üretimi yapacağı açıklandı. Yapılan işbirliği kapsamında, iki marka ticari araç üretimi, elektrikli ve otonom teknolojileri ile mobilite servisleri geliştirme konularında anlaştı. Bu kapsamda, her iki markanın milyarlarca dolarlık tasarruf edeceği belirtiliyor.

Ford Başkanı ve CEO'su Jim Hackett ile Volkswagen (VW) CEO'su Herbert Diess'in ortak açıklamasında göre, iki markanın işbirliği 2022 yılında başlayacak, fakat herhangi bir karşılıklı hisse alımı gerçekleşmeyecek.

Avrupa, Çin ve ABD pazarında üretim yapan VW ve Ford, ticaret savaşlarının etkisiyle bir süredir yakınlaşmış durumda. Bir yandan içten yanmalı motora sahip otomobiller üretmeye devam eden, bir yandan da elektrikli ve otonom modeller geliştirme konusunda yeni yatırımlar yapan iki dev üretici, ortaya çıkan yüksek maliyetleri ortak üretim yaparak azaltmayı hedefliyor.



VW İŞBİRLLİĞİ KAPSAMINDA TARİHİNDE İLK KEZ BİR MODELİNİ TÜRKİYE'DE ÜRETECEK



İki otomobil üreticisinin işbirliğinin Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Buna göre, VW Ford ile yaptığı işbirliği kapsamında tarihinde ilk kez bir modelini Türkiye'de üretecek. Bu kapsamda, VW'nin Hannover fabrikasında üretilen ticari aracı T6 Transporter'in üretiminin, markanın elektrikli vanı ID Buzz'a yer açmak için Ford Otosan'ın Transit üretimini gerçekleştirdiği Gölcük fabrikasına kaydıracak.



