Otomobil markaları arasındaki otonom ve elektrikli araç yarışı, sektörde her geçen gün yeni ortaklıkları gündeme getiriyor. ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla ile rekabete hazırlanan Alman otomobil devi Volkswagen'nin (VW), Tesla ile rekabet konusunda birden fazla planı bulunuyor. Buna göre, VW yakın bir gelecekte elektrikli araçlarını 20 bin eurodan (22 bin 836 dolar) daha az bir fiyata satışa sunarak Tesla'dan daha fazla araç satmayı hedefliyor. Reuters'in haberine göre, Alman marka pil hücresi üretimi için de SK Innovation ve Ford ile görüşme halinde.
FORD VW'DE, VW FORD'DA ÜRETECEK
Öyle ki, Ford ve VW arasında bir süredir stratejik ortaklıkta bulunmak için görüşmeler sürüyor. Kaynaklar, ABD pazarının en büyük iki markasından bir olan Ford ile, Avrupa'nın en büyük markası olan Volkswagen'in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikasında üreterek büyük bir maliyetten kurtulmayı hedeflediklerini kaydediyor. Bu kapsamda, VW'nin Hannover fabrikasında üretilen ticari aracı T6 Transporter'in üretiminin, markanın elektrikli vanı ID Buzz'a yer açmak için Ford Otosan'ın Transit üretimini gerçekleştirdiği Gölcük fabrikasına kaydırabileceği belirtiliyor. VW'nin söz konusu planı hayata geçirmek için yönetim kurulunun yarısını oluşturan işçi sendikalarını ikna etmesi gerektiği ifade ediliyor.
3 FABRİKAYI DÖNÜŞTÜRECEK
Volkswagen, hali hazırda üretime devam ettiği Emden, Zwickau ve Hanover fabrikalarını elektrikli araç üretimine hazır hale gelecek şekilde dönüştürmek için çalışıyor. Markanın “MEB entry” ismini taşıyan elektrikli aracının, fabrikalardaki dönüşüm sayesinde 200 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor. VW'nin bir diğer elektrikli aracı olan I.D. Aero'nun ise, Passat'ın da üretiminin yapıldığı tesiste üretileceği kaydediliyor. Yapılan çalışmalar sayesinde, VW'nin Avrupa'nın en büyük içten yanmalı motorlu araç üreticisinden, kıtanın bir numaralı elektrikli araç üreticisine dönüşmesi amaçlanıyor.
KRİTİK GÜN 16 KASIM
Avrupa'da hali hazırda içten yanmalı motor üretimi sürdüğü 126 fabrikanın en büyüğü, 112 bin kişinin çalıştığı VW'nin Kessel fabrikası olarak açıklanıyor. Markanın toplam 436 bin çalışanın otomobil fabrikalarında yer aldığı biliniyor. Fakat, elektrikli otomobil üretiminin içten yanmalı motorlu olanlara göre daha kısa bir sürede tamamlanması yüzünden, marka için işten çıkarmaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Şirkete yakın kaynaklar, VW'nin geleceğinin 16 Kasım'da yapılacak toplantıda şekilleneceğini bildiriyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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