Alman otomobil devi Volkswagen (VW) merakla beklenen ve gelecek vizyonun ele alınacağı yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Almanya'nın Wolfsburg kentindeki Volkswagen genel merkezinde açıklamalarda bulunan VW CEO'su Herbert Diess, şirketin elektrikli ve otonom araçlar ile yeni mobilite servisleri geliştirmek için 50 milyar dolarlık (44 milyon euro) bir bütçe ayırdığı bildirdi.

Diess'in açıklamalarına göre, VW Amerikalı rakibi Ford ile de birtakım alanlarda ortaklığa gitmenin yollarını arıyor. Ortaklığın ilk etapta ticari araçları kapsayacağını kaydede Diess, "Yıl sonuna kadar şartlarının belirlenmesi ve imza atılmasını umuyorum" dedi. Ford ve VW arasında şimdilik bir hisse alımı yada birleşme ise öngörülmüyor. Daha önce çıkan haberlerde de, VW'nin Transporter modelinin ortaklı kapsamında Ford Otosan fabrikasında üretileceği iddia edilmişti.

'AMAROK VE SUV'LAR ORTAK ÜRETİLEBİLİR'

Ford'un ticari araçların yanı sıra, VW'nin elektrikli araç platformu 'MEB' ile de ilgilendiği ve iki şirketin sürücüsüz ve elektrikli araçları birlikte geliştirmek için dialog halinde olduğu bildirildi. VW CEO'su Herbert Diess, "İki şirket, faaliyet gösterdiği bölge ve ürün çeşitliliği anlamında birbirini tamamlıyor. Hafif ticari araçları birlikte üretmek, üzerinde çalışılan ortaklığın merkezinde bulunuyor" dedi. Diess, Ford ile ortaklık kapsamında markanın pick-up'ı Amarok'un bir sonraki nesli ile gelecek SUV modellerin birlikte geliştirilebileceğinin altını çizdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ford CEO'su Jim Hackett ise, şirketin otonom araçlar konusunda yatırıma açık olduğunu belirterek, "VW ile ortaklık konusunda dikkatliyiz. Zira, VW ile ortaklı yapmak hassas bir dans gibidir" dedi.

ELEKTRİKLİNİN MALİYETİ DİZEL İLE AYNI OLACAK

VW'nin yüksek miktarda elektrikli otomobil üretme planının, bu araçların üretim maliyetini dizel otomobil üretmek ile aynı seviyeye çekeceği belirten şirketin CEO'su Diess, "Gelecekte karşımıza çıkacak yüksek maliyetleri finanse edebilmemiz için, Volkswagen daha verimli, daha üretken ve daha karlı olmalı. Yakın bir gelecekte en karlı elektrikli otomobil üreticisi olacağız" dedi.

Alman şirket, farklı markaların araçlarını aynı üretim hattında imal ederek fabrikalarındaki verimliliği 2025 itibariyle yüzde 30 oranında artırmayı hedefliyor. Böylece şirketin araştırma ve geliştirme maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

460 BİN İŞÇİNİ GELECEĞİ TEHLİKEYE GİREBİLİR

VW'nin planları şirketi için olumlu görünse de, şirketin çalışanlarında kuşku yaratmış durumda. VW'nin yönetim kurulunun yarısını oluşturan işçi sendikalarının da 20215 yılında 1 milyon elektrikli araç üretimini öngören kararlara imza atması gerekiyor. Fakat işçiler batarya ile çalışan araçların daha az çalışan gerektirdiği gerekçesiyle imza atmaya kuşkuyla yaklaşıyor.

VW'nin Almanya'da benzinli ve dizel otomobil üretiminde çalışan 436 bin işçisi bulunuyor. İçten yanmalı motorlarda bin 400 bileşenin olduğunu kaydeden uzmanlar, batarya içe çalışan elektrikli otomobillerde bu sayının 200'e indiğini ve bu yüzde VW işçilerinin geleceğinin tehlikede olduğunu belirtiyor.

İşçilerini ikna etmek isteyen VW, Zwickau, Emden ve Hannover fabrikalarını elektrikli araç üretimi için dönüştürerek bu fabrikalarda çalışan işçilerin 2028 yılına kadar işlerini garanti almayı planlıyor.

Bu plan doğrultusuna Golf modelinin üretiminin gerçekleştiği Zwickau fabrikasının, 2019 itibariyle 330 bin adet VW'nin elektrikli aracı ID üretebilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

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