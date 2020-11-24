Forklift nedir? Forklift ne için kullanılır? Sorusu merak konusu oldu. İşte Forklift hakkında detaylar...



FORKLİFT NEDİR?

forklift (çatallı istifleyici),iş hayatında insanların taşıyamayacağı kadar ağır yükleri bir yerden başka bir yere taşınmak amacıyla kaldırılmasını ve istiflenmesini sağlayan iş makinesidir. Genel amacı yük taşımak olan bu makinelerin taşıma kapasitesi ise 0.5 ile 40 ton arası değişmektedir. Forkliftlerde yer alan plakalar yardımı ile forkliftlerin kapasitesi, yük merkezi ve sınıfına dair her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür.

Uzun mesafeli taşımacılık için uygun olmayan bu makineler, kısa mesafede yük taşımaya yardımcı olan pratik yük kaldırma makineleridir. 1800’lü yıllarda kullanılmaya başlayan bu makineler, ilk başlarda zincir yardımı ile yük taşıma işlemi görüyordu. 20. yüzyılda ise tahta platformların üzerinde takılan vince benzer makinelerle yükler taşınmaya başladı. Daha sonraki yıllarda bu makinelere elektrikli motorlar ve aküler takılmaya başladı. 1. Dünya Savaşı yıllarında bu makinelere yükselebilen ve alçalabilen platformlar takılarak, bugünkü görünümüne kavuştu. İlk forkliftler hidrolik bir sistemi olmayan oldukça basit ürünlerdi. Sadece zincir yardımı ile çalışan bu aletler, yükleri santim santim taşıyor ve ihtiyaçları zar zor görüyordu. Fakat ilk sürücülü ve denge ağırlıklı forkliftler, 1917 yılında üretildi. 1923 yılında ilk asansörlü forkliftler ve 1936 yılında tekerlekli forkliftlerin piyasaya sürülmesi ile daha kaliteli bir ürüne dönüşen forkliftler, 1950 yılında manevra kabiliyeti de kazanarak oldukça kullanışlı bir makine halini almıştır.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sürekli kendini yenileyen forkliftlere 2000’li yıllarda yakıt hücresi eklenmiştir. Böylece; yakıt sorunu olmayan, son derece pratik hareket edebilen, güçlü ve dayanıklı bir yük taşıma makinesi ortaya çıkmıştır. Tüm bu süreçte forkliftlerin insan ihtiyaçları doğrultusunda ve teknolojinin desteği ile şekillendiğini söylemek yanlış olmaz.

FORKLİFT NE İŞE YARIYOR?

Kaldırdığı ağırlıklar dikkate alındığında işletmelerin adeta can simidi görevi gören forkliftler özellikle ağır malzemelerin indirilip kaldırılması ve sevkıyatı konusunda büyük önem taşıyor. Ayrıca kamyon yüklemeleri ve boşaltmaları için de olağanüstü bir kolaylık sağladığının altını çizmek yanlış olmayacaktır.