Epic Games’in tüm dünyada 200 milyondan fazla oyuncusu bulunan oyunu Fortnite, kırılması güç bir rekora daha imza attı. 2 Şubat günü oyun içinde düzenlenen sanal konser sırasında aynı anda 10.7 milyon kişi oyunu oynadı.
2 Şubat’ta 10.7 milyon ile ulaşılan oyun tarihinin en yüksek anlık oyuncu sayısına ek olarak 16 Şubat Cumartesi günü aynı anda tam 7.6 milyon oyuncu Fortnite oynadı. Bu sayı herhangi bir oyun içi etkinlik olmaksızın elde edilen en yüksek oyuncu sayısı olma özelliğini taşıyor.
Kasım 2018’de toplam oyuncu sayısının 200 milyonu aştığı duyurulan Fortnite, "oyun dünyasının en çok izlenen oyunu" ve "aynı anda en fazla kişinin izlediği oyun yayını" rekorlarını da kırmıştı.
BU AKŞAM SAAT 21:00’DA ETKİNLİK DÜZENLİYOR
Öte yandan şirketten verilen bilgiye göre Fortnite geliştiricileri, bu akşam Reddit’teki Fortnite başlığı altında oyunculardan gelen soruları yanıtlayacaklar. Soru-cevap etkinliği, Türkiye saati ile saat 21.00’da başlayacak.
PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak oynanabilen Fortnite, açık dünyada geçen bir co-op hayatta kalma oyunu.
Oyunda aniden ortaya çıkan fırtınalar sonucu dünya nüfusunun yüzde 98'i ortadan kayboluyor ve yerlerine zombiye benzer yaratıklar ortaya çıkıyor. Oyuncular bu dünyada diğer oyuncularla işbirliği içerisinde kaynak toplayıp üsler yapmakta ve kendilerini yaratıklara ve fırtınaya karşı koruyarak hayatta kalmaya çalışıyor.
Oyunun ayrı bir modu olan Fortnite Battle Royale ise, 100 oyuncunun bir haritada birbirlerine karşı mücadele ederek hayatta kalan son oyuncu olmaya çalıştıkları ücretsiz bir versiyonu.
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