Foxconn ve Vedanta ortak girişimlerine son verdi Uluslararası alanda Foxconn olarak bilinen Tayvan menşeli Hon Hai Technology, Hindistan merkezli madencilik şirketi Vedanta ile 19,5 milyar dolarlık ortak girişimlerinden "projeyle ilgisi olmayan sorunlar" nedeniyle vazgeçti

Foxconn'dan yapılan açıklamada, 10 Temmuz'da Vedanta ile karşılıklı olarak yolların ayrılmasına kara verildiği aktarılarak, "Bu olumsuz bir durum değil. Projenin yeterince hızlı ilerlemediği ve projeyle ilgisi olmayan sorunlar olduğu her iki tarafça da kabul edildi." ifadesi kullanıldı.

Tayvan merkezli şirket, Hindistan hükümetinin Yarı İletkenler ve Ekran Fabrikasyonu Ekosistemi Modifiye Programı'na başvurmak için çalıştığını ve hem Hindistan içinde hem de yurt dışında başka ortaklar ve paydaşlar aradığını duyurdu.

Vedanta da cep telefonu, buzdolabı ve arabalarda kullanılan çipleri üretme amacıyla Hindistan'ın ilk yarı iletken dökümhanesini kurmak için başka ortaklarla görüştüklerini açıkladı.

REKLAM

Hindistan hükümeti yetkilileri, iki şirketin, 19,5 milyar dolarlık ortak girişimlerinden "projeyle ilgisi olmayan sorunlar" sebebiyle ayrılma kararı konusunda endişeli olmadıklarını kaydetti.

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, ülkenin yerel kalkınmasını teşvik etmek için yürütülen "Make in India" programının parçası olan iki şirketin de Hindistan'ın yarı iletken endüstrisi misyonuna bağlı olduğunu aktardı.

Elektronik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrasekhar da yaptığı açıklamada, Foxconn'un kararının, Hindistan'ın yarı iletken üretimine yönelik hedefleri üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını dile getirdi.

Chandrasekhar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hem Foxconn hem de Vedanta'nın, Hindistan'da önemli yatırımları var. İki şirket de istihdam ve büyüme sağlayan değerli yatırımcılar." değerlendirmesinde bulundu.

Foxconn ve Vedanta, Şubat 2022'de Hindistan'da çip ve ekran panelleri üretmek üzere ortak girişim kurduklarını duyurmuştu.

HİNDİSTAN'DAN ÇİP ÜRETİMİNE DESTEK

Amerikan çip şirketi Micron Technology, Hindistan'da 2,75 milyar dolarlık bir yarı iletken montaj ve test tesisi kurmayı kabul etti. Şirket, yaklaşık 800 milyon dolar harcayacak, Hindistan ise yatırımın geri kalanını finanse edecek.

ABD merkezli Applied Materials da Hindistan'da ticarileştirme ve inovasyon için yeni bir yarı iletken merkezi açacak ve bir başka yarı iletken üretim ekipmanı şirketi Lam Research, 60 bin Hintli mühendis için eğitim programı başlatacak.

Narendra Modi hükümeti, ülkenin küresel tedarik zincirinde önemli bir yere sahip olması adına, 10 milyar doların altındaki yarı iletken ve ekran üretim projeleri için maliyetin yüzde 50'sine varan finansal teşvikler sunuyor ve ülkenin "kendi kaynaklarına dayanma" politikasının bir parçası olan çip üretimine önem veriyor.

Modi'nin, haziranda Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ABD merkezli şirketlerin Hindistan'daki bazı büyük yatırımları duyurulmuş, üst düzey Amerikalı ve Hintli yöneticiler bir araya gelmişti.