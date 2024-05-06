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        Haberler Dünya Fransa'da hükümet, "siyasal İslam’ın ülkedeki etkisine" ilişkin rapor hazırlanmasını istedi

        Fransa'da hükümet, "siyasal İslam’ın ülkedeki etkisine" ilişkin rapor hazırlanmasını istedi

        Fransız hükümeti "siyasal İslam'ın ülkedeki etkisine" ilişkin sonbaharda bir rapor hazırlaması için iki yetkiliye talimat verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:02
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        Fransa'da "siyasal İslam" raporu
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        Fransa İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan​) ülkedeki durumu ve "Avrupa'daki farklı uzantılarına" ilişkin bilgi toplaması için Büyükelçi François Gouyette ve Vali Pascal Courtade'ı görevlendirdi.

        Gouyette ve Courtade'dan sonbaharda "Fransa'da siyasal İslam'ın etkisine" ilişkin bir rapor hazırlamasının yanı sıra Müslüman Kardeşler'in hedeflerini ve kullandığı yöntemleri analiz etmeleri istendi.

        Bu görevlendirme kapsamında, ülkede "ayrılıkçılıkla mücadelede kullanılan imkanların siyasete uyarlanması" için de araştırma yapılması talep edildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #Siyasal İslam
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