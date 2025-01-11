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        Haberler Spor Transfer Arda Güler'in yeni takımı açıklandı! İspanyollardan ortalığı karıştıran iddia... - Futbol Haberleri

        İspanyollardan ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası

        Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, kiralık olarak İtalyan devine imza atabilir. İspanyol basını, "Bu kez Real Madrid de onun ayrılması gerektiğini düşünüyor" yorumunu yaptı! Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 21 karşılaşmaya çıktı. İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:12
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        İspanyol kulübü Real Madrid'in 2023'ün yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler'le ilgili yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

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        Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Güler, henüz 19 yaşında ve İspanyol basınındaki çoğu Real Madrid yazarı, yıldız oyuncunun gelişmesi için ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünüyor.

        Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 21 karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu, söz konusu 21 maçta 766 dakika sahada kalırken 3 gol atıp 3 asist yaptı.

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        Arda Güler'in Real Madrid'de ilk 11'de yer alamıyor olması, bazı Avrupa devlerinin gözünü de yıldız futbolcuya çevirmesine yol açtı. Arda'nın adı özellikle Bayer Leverkusen ile son 6 aydır sık sık anıldı.

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        MİLAN İDDİASI

        İspanyol basınında yer alan habere göre; İtalyan devi AC Milan, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Milan'ın milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

        Haberde şu ifadeler yer verildi:

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        "İtalyan kulübü ve yeni hocaları Sergio Conceiçao, bu kalibrede bir oyuncu istiyor. AC Milan, Arda Güler için ilk kez teklif yapmıyor. Arda, geçtiğimiz yaz da 'Yeni Brahim' olma hedefiyle onların yörüngesine girmişti. Rossoneri bu operasyonu Türk oyuncu ile tekrarlamak istiyor."

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        "Bu kez Real Madrid de takıma tekrardan dönmeden önce isim yapabileceği ve deneyim kazanabileceği düşüncesiyle onun ayrılması gerektiğini düşünüyor. Önümüzdeki birkaç gün onun geleceğinin netleşmesinde belirleyici olacak. Görüşmeler başarılı bir sonuca ulaşabilir ve her iki tarafın da yararına olacak bir anlaşmaya varılabilir."

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