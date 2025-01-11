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        Haberler Dünya USS S. Harry Truman yine hedefte | Dış Haberler

        USS S. Harry Truman uçak gemisi yine hedefte

        ABD ve İsrail ile Husiler arasındaki gerilim yaklaşık 2 aydır düşmedi. Husiler geri adım atmazken İsrail ve ABD de saldırılarını yoğunlaştırdı. Husiler ile mücadele etmesi için aralık ayında Kızıldeniz'e intikal eden USS S. Harry Truman uçak gemisi yine hedef oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 23:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 23:56
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        USS S. Harry Truman yine hedefte
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        ABD ve İsrail, Husilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Husiler de karşı koyma devam ediyor.

        Kızıldeniz ekseninde süren mücadelede İsrail ve ABD hava kuvvetleriyle ön plana çıkarken Husiler de insansız hava araçları ve hipersonik füzelerle yanıt veriyor.

        Geçtiğimiz günlerde Yemen'in başkenti Sana'ya operasyon düzenleyen İsrail-ABD hava kuvvetleri Husi hedeflerini vurmuştu. Husiler de Kızıldeniz'den gelen tehlikelere önleyici bir saldırı düzenledi.

        Husiler, Kızıldeniz'de bulunan USS S. Harry Truman uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücüne düzenledikleri saldırının başarılı olduğunu ve geminin görev gücüyle beraber Kızıldeniz'in kuzeyine çekilmek zorunda kaldığını iddia etti.

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        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada saldırıların son 24 saatte yaptıkları saldırıların 9 saat sürdüğünü ifade etti.

        Aralık ayı içerisinde The Times'a konuşan İsrailli yetkili Husilere karşı geniş kapsamlı bir saldırıya hazırlandıklarını ve saldırının doğru zamanda gerçekleştirileceğini belirtmişti.

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