USS S. Harry Truman yine hedefte

ABD ve İsrail, Husilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Husiler de karşı koyma devam ediyor.

Kızıldeniz ekseninde süren mücadelede İsrail ve ABD hava kuvvetleriyle ön plana çıkarken Husiler de insansız hava araçları ve hipersonik füzelerle yanıt veriyor.

Geçtiğimiz günlerde Yemen'in başkenti Sana'ya operasyon düzenleyen İsrail-ABD hava kuvvetleri Husi hedeflerini vurmuştu. Husiler de Kızıldeniz'den gelen tehlikelere önleyici bir saldırı düzenledi.

Husiler, Kızıldeniz'de bulunan USS S. Harry Truman uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücüne düzenledikleri saldırının başarılı olduğunu ve geminin görev gücüyle beraber Kızıldeniz'in kuzeyine çekilmek zorunda kaldığını iddia etti.

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Husilerin Sözcüsü Yahya Seri operasyona ilişkin yaptığı açıklamada saldırıların son 24 saatte yaptıkları saldırıların 9 saat sürdüğünü ifade etti.

Aralık ayı içerisinde The Times'a konuşan İsrailli yetkili Husilere karşı geniş kapsamlı bir saldırıya hazırlandıklarını ve saldırının doğru zamanda gerçekleştirileceğini belirtmişti.