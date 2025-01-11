Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'karaborsa bilet' cevabı!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın 'karaborsa bilet satışı' iddiaları üzerine yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY KULÜBÜ’NE CEVABIMIZDIR

Başkanımız Ali Y. Koç’un basın toplantısında ifade ettiği karaborsa iddialarıyla ilgili sosyal medyada, basın toplantısının yapıldığı tarihten bu zamana kadar soruşturmayı ilgilendiren önemli detaylar ortaya çıkmıştır.

Bu detaylar üzerine Kulübümüz, kuvvetli suç şüphesi olduğu düşüncesine rağmen verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararına karşı

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yaptığı itirazı kamuoyu ile paylaşmış;

Kamu vicdanı açısından soruşturmanın derinleşmesinin zorunlu olduğunu vurgulamıştır.

İddiaların gündeme geldiği andan bu güne kadar sessizliğe bürünen Galatasaray Kulübü, bugün iddiaların kamuoyunda yer bulması sebebiyle bir açıklama yapmıştır.

Yapılan açıklamada karaborsa bilet iddiaları hukuki gerçeklerden ve cevaplanması gereken iddialardan kopartırılarak; alışkanlıkları olduğu şekilde tamamen çarpıtılmıştır.

Galatasaray Kulübü’nün eski bir çalışanının Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği, vahim iddiaların yer aldığı ifadede;

• Kulüp binasında bulunan UEFA odasının,

GS Genel Sekreteri Eray Yazgan, GS Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe ve eski yönetim kurulu üyesi Alper Narman tarafından karaborsa faaliyetlerinde kullanıldığı,

• Karaborsa faaliyetlerinde kulüp çalışanlarının banka hesaplarının kullanıldığı,

• Kulübün kurumsal kombine müşterilerinden olan bir şirket ve şirket yetkilisinin bu işlerin odağında olduğu, yer almaktadır.

Galatasaray Kulübü’nün sadece bu tanık ifadesi üzerinde durması; konuyu çarpıtarak olayın ciddiyetinden ve vahametinden kaçmak istediklerinin aleni bir göstergesidir.

Bilmiyorlarsa;

• Bu iddia ilk olarak kendi Divan Kurulu toplantılarında Hayri Kozak tarafından gündeme getirilmiş,

• Daha önce Yönetim kurullarında görev yapmış Fatih Altaylı tarafından defalarca gündeme getirilmiş,

• Son olarak da yine eski bir Yönetim Kurulu Üyesi olan Rezzan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunmakla yargıya taşınmıştır.

Kamuoyu bilmelidir ki Galatasaray Kulübü bugün yaptığı açıklamanın tam aksine karaborsa iddiaları ile ilgili şikayetçi olmamıştır.

Başkanları savcılığa yaptığı başvuruda sadece bu iddiaları gündeme getirenlerin tespitini ve cezalandırılmasını talep etmiştir.

Kamuoyunun dikkatinden kaçırmak istedikleri;

kendi camiaları içerisinde önemli görevlerde bulunmuş farklı kişilerin iddialarının gerçekliğinin araştırılması ve sorgulanmasını engellemek, bu iddiaları önemsizleştirerek kamuoyunun gündemi görmezden gelmesini sağlamaktır.

İlgili kulüp tarafından her ne kadar bu vahim olayın üzeri kapatılarak sürecin bittiği izlenimi verilmeye çalışılsa da Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu olayın sonuna kadar titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ayrıca Galatasaray Kulübü’nün yaptığı açıklamada yer alan hukuk dışı ifadeleri ile ilgili de gerekli adımlar tarafımızca atılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Spor Kulübü, 'karaborsa bilet' konusundaki iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü, herhangi somut bilgi ve belgenin bulunmadığını hatırlatarak, son dönemde bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar için 13 Ocak Pazartesi günü şikayette bulunacaklarını duyurmuştu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Son aylarda kulübümüzün içine çekilmek istenilen spekülasyonlar hakkında, başkanımız Dursun Aydın Özbek yaptığı başvuruyla konunun araştırılması ve varsa sorumluların cezalandırılması için iddiaları yargıya taşımıştır. Tümüyle dedikodudan oluşan bu iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülmüş ve tanıklarda iddiaların doğruluğunu ortaya koyabilecek herhangi somut bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Tanık konumundaki şahısların yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada birbirlerinden öğrendikleri iddiaları sosyal medyada gündeme getirdikleri tespit edilmiştir. Bunun dışında gerekli kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla detaylı araştırmalar yapılmış ve iddiaların ispatını sağlayabilecek nitelikte bir delile ulaşılamamıştır. Neticede şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.