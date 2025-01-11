Mika yüksekten uçtu
Galatasaray'ın transfer listesinin başında olan Mikautadze maaş konusunda yüksekten uçtu! Gürcü futbolcu Lyon'dan aldığı maaşın yaklaşık üç katını talep etti. İşte detaylar
Galatasaray’da Mikautadze transferi zora girdi. Bir süredir Lyon’la temasta olan sarı-kırmızılılar 18 milyon Euro ve 20 milyon Euro olmak üzere iki teklif yapmıştı.
Fransız kulübüyle aradaki fark neredeyse kapanırken Galatasaray Gürcü futbolcuyla da masaya oturdu. Doğma büyüme Lyon’lu olan Mikautadze sarı-kırmızılı kulübe, Lyon’a 6 ay önce geldiğini ve kendisini kanıtlama isteği bulunduğunu iletti.
Avrupa’da final oynamak isteyen Galatasaray ise Gürcü futbolcuya projesini sundu. Hem Galatasaray hem de Lyon’un eski futbolcusu Bafetimbi Gomis de Mikautadze’yi ikna etmek için devreye girdi.
Gomis, Süper Lig konusunda çekinceleri bulunan Mikautadze’ye Galatasaray’ı, kültürü, taraftarı ve sarı-kırmızılıların hedefini anlattı. Küçüklükten Lyon taraftarı olan Mikautadze ayrılığa sıcak bakmazken Galatasaray’a açık kapı bıraktı ancak transfer bu kez da maddi açıdan çıkmaza girdi.
Yüksek bonservis bedeli, düşük maaş politikasıyla hareket eden Galatasaray, Mikautadze’nin maaş beklentisi sonrasında şaşkına döndü. Lyon’dan yıllık net 1 milyon 800 bin Euro kazanan Gürcü futbolcu sarı-kırmızılılardan maaşının neredeyse üç katını talep etti.
Okan Buruk’un listesinin en üst sırasında bulunan Mikautadze için son bir girişim daha yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüp Lyon ve Gürcü futbolcunun işi zora sokması halinde alternatiflere yönelecek.