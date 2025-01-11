Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik II. Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya, Soğuk Savaş'ın bitimine kadar da ordusunu geliştirme fırsatı bulamadı. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra birtakım gelişmeler yaşansa da ordunun durumunun iyi olmadığına dâir birçok işaret var. Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Başkanı Albay Andre Wüstner, Welt gazetesi için verdiği röportajda 2022 yılında Alman kabinesinden bakanların kendisine ordu ile ilgili itirafta bulunduğunu ve ordunun durumundan habersiz olduklarını itiraf ettiğini bildirdi.

Habertürk Giriş: 11.01.2025 - 22:31 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:31 facebook

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