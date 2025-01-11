İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Şanlıurfa 8'inci Olağan İl Kongresine katıldı.

Salonda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır'da geçen yıl 81 yaşında hayatını kaybeden 'Neno' lakaplı Saliha Gündüz'ün fotoğrafının bulunduğu; "Ana heyran sen hoş gelmişsen", pankartıyla, "Dicle şahit Diyarbakır anaları şahit sen kardeşliğin ve barışın yanındasın reis", "Milletimizin kalbi geniştir Emevi de sığar, Kudüs de" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca salonda, Kürtçe yazılı pankart da yer aldı.

REKLAM Kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Ayrıca Kongrede yer alan bir diğer isim ise ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses oldu.