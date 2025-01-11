Karabük'te olay, dün saat: 17.40 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi’nde meydana geldi.

20 KİLO ALTINI ALIP KAÇTILAR DHA ve İHA'daki habere göre yüzünde kar maskesi olan 3 kişi, ellerindeki tabancayla iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek, 20 kilograma yakın altını çalarak kaçtı. Soygun ve soyguncuların sokakta koşarak kaçmaları, kameraya yansıdı.

KONTROL NOKTALARI KURULDU Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kentin giriş- çıkışlarında kontrol noktaları kurdu. Karabük Valisi Mustafa Yavuz da soygunun olduğu ilçeye gelerek görevlilerden bilgi aldı. REKLAM

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA Karabük Valisi Mustafa Yavuz. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yaptığı şunları söyledi: "Olayın gerçekleştiği andan itibaren Emniyet ve jandarma ekiplerimiz koordineli biçimde çalışmaya başladı. Altınların bir kısmı çanta içinde geri kalan kısmı da dere kenarında dökülmüş halde açıkta buldular. Ayrıca olayda kullanılan iki silah da ele geçirildi.

"ÜÇ ŞÜPHELİ BİR GÖZCÜ GÖZALTINDA" Sabaha kadar şüphelileri arama çalışması devam etti. Sabah saat: 09.00 sıralarında, metruk bir binada, İsmet Paşa Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde şüphelileri yakaladık. Hem altınlar hem silahlar hem de şüpheliler ele geçirildi. Bir de bu 3 şüpheliyle birlikte gözcülük yaptığını değerlendiğimiz bir kişi de dün gece gözaltına alındı. Bu aşamadan sonra zanlıların adalete teslim edilmesi süreci var.