Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı

Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan Stratejik İş Birliği Anlaşmasına binaen Ukrayna'ya savaşına katılan Kuzey Kore askerleri, Kursk bölgesinde görev yapıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise 11 Ocak günü 2 Kuzey Kore askerini rehin alarak başkent Kiev'e sevk etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore askerleri Ukrayna İstihbarat Servisi ile iletişim hâlinde. Fotoğrafları da servis edilen Kuzey Kore askerlerinin savaşta yaralandığı ve tedavi altına alındığı görüldü.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025

Zelenskiy, 2 askerin esir alınmasının çok önemli olduğunu çünkü Kuzey Kore askerlerinin esir alınmaktansa intihar ettiklerini ve beraberlerinde bulunan bütün belgeleri imha ettiklerini aktardı. Volodimir Zelenskiy ayrıca yetkililere gazeteciler için izin çıkartılması ve Kuzey Kore askerleriyle ilgili haberler yapılmasına müsaade etmeleri konusunda talimat verdiğini belirtti.