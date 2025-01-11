Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!

İstanbul'da olay, dün gece saat 00.30 sıralarında, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Marketin önünde meydana geldi.

SELAMINI ALMADIĞI İÇİN ATEŞ ETTİ DHA'daki habere ve iddiaya göre M.A. isimli şüpheli, Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediğini öne sürerek ateş açtı.

İKİ KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU Celil Paktazel, hayatını kaybetti. O sırada, Paktezel'in birlikte olduğu M.Y.'de kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Celil Paktazel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.