Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
İstanbul'da, iddiaya göre M.A., selamına karşılık vermeyen Celil Paktazel'e silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda Celil Pektazel hayatını kaybederken, yanında bulunan M.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı
İstanbul'da olay, dün gece saat 00.30 sıralarında, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Marketin önünde meydana geldi.
SELAMINI ALMADIĞI İÇİN ATEŞ ETTİ
DHA'daki habere ve iddiaya göre M.A. isimli şüpheli, Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediğini öne sürerek ateş açtı.
İKİ KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDUCelil Paktazel, hayatını kaybetti.
O sırada, Paktezel'in birlikte olduğu M.Y.'de kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Celil Paktazel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Pet Marketin önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.