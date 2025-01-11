DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret edecek
DEM Parti heyeti, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin saat 13.00'te gerçekleşeceği kaydedildi
Giriş: 11.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:08
DEM Parti'nin görüşme trafiği devam ediyor. Partiden geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bugün Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde ve yarın da Figen Yüksekdağ'ın Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edileceği kaydedildi.
Demirtaş ziyaretinin saat 13.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.
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