Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti!

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift yüklü kamyon, Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki kamyonete çarpıp devrildi. Feci kazada üzerine zift dökülen kamyonetteki 3 belediye personeli yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        ABONE OL

        Ankara'nın Mamak ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift yüklü kamyon, Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki kamyonete çarpıp, devrildi. Üzerine zift dökülen kamyonetteki 3 belediye personeli, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaver Erdağı yönetimindeki zift yüklü kamyon, virajda kontrolden çıktı.

        Kamyon, bölgede denetim için bulunan Mamak Belediyesi'ne ait Ese Güner yönetimindeki kamyonete çarptı. Kamyon, içinde 3 kişi bulunan kamyonetle birlikte sürüklenerek devrildi. Kamyonun kasasında bulunan ziftin bir bölümü kamyonetin üzerine devrildi.

        REKLAM

        İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen kamyonetteki Mamak Belediyesi personeli Emrah Soylu ile Mustafa Ali Köksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ese Güner de ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Ese Güner, burada hayatını kaybetti.

        "ÇOK ACI BİR OLAY"

        İnceleme sonrası cansız bedenler, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, polis tarafından gözaltına alındı. Yaver Erdağı'ya, daha önce 1 kez alkollü araç kullanmak, 4 kez de hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza uygulandığı öğrenildi.

        Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de kaza yerinde inceleme yaptı. Başkan Şahin, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Çok acı bir olay. Kazada zift yüklü, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kamyon, virajı alamıyor, aracı altına alıyor. 27 metre buraya kadar altına alıyor. 2'si olay yerinde, 1'si hastanede hayatını kaybediyor. Çok üzgünüz" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!