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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Beşiktaş-Bodrum FK: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Beşiktaş-Bodrum FK: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ligde son 10 maçta 2. kez kazanan siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Ndour ve Immobile kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 11.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:30
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        Beşiktaş, Süper Lig'deki kötü gidişatına Bodrum FK karşısında son verdi... Siyah-beyazlılar, 19. haftada ağırladığı Ege ekibini 2-1 mağlup ederek ligde 3 maç sonra kazandı ve son 10 lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

        Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. 32. dakikada Ndour'un kafa golüyle öne geçen Beşiktaş, 40'ta Immobile'nin boş kaleye attığı golle 2-0'ı buldu. Konuk ekip Bodrum'un tek golü 90+4. dakikada Puşcaş'dan geldi.

        SON 10 LİG MAÇINDA 2. GALİBİYETİNİ ALDI

        Bodrum FK maçına kadar ligdeki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı alan Beşiktaş, bu sonuçla ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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        Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK ise üst üste 5. deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

        Beşiktaş bu sonuçla puanını 30'a yükseltip 5. sıraya tırmandı.

        Düşme hattındaki Bodrum FK ise 15 puanla 17. sırada kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

        MAÇTAN DAKİKALAR

        18. dakikadaki Bodrum FK atağında Mohammed'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere çeldi.

        32. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Muçi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında son çizgiye yakın noktada topla buluşan Rafa Silva'nın kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Ndour, boş pozisyonda kafayla ağlara gönderdi.

        40. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Bulut'un son çizgiden altıpas içine çıkardığı topu, Immobile kayarak yaptığı vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0

        45+2. dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Cenk Şen'in sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte kafalardan seken top kaleye yönelirken Mert Günok uçarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında altıpas içine çevrilen topu Mert, bu kez yumruklayarak uzaklaştırdı.

        62. dakikada Bodrum FK, gole yaklaştı. Ceza sahasının sol çaprazdaki Seferi'nin pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmada Uduokhai'ye rağmen ayağının ucuyla yaptığı vuruşta, uzanarak meşin yuvarlağa müdahale eden Mert Günok gole izin vermedi.

        81. dakikada savunma arkasına atılan pasta son çizgide topu kontrol eden Rashica, ceza sahasının sağ çaprazındaki Immobile'yi gördü. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Diogo Sousa üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

        84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı uzanarak ceza sahasının dışına çeldi.

        86. dakikada kazanılan serbest vuruşta Fredy'nin şutunda, top önce baraja daha sonra üst direğe çarparak kornere çıktı.

        90+4. dakikada Bodrum FK farkı bire indirdi. Ceza sahası sol çizgisine yakın noktada topla buluşan Fredy'nin altıpasa yaptığı ortada, boş pozisyondaki Puscas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

        90+11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dimitrov'un ortasında ön direkte Puscas'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

        90+13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte topun başına gelen Salih Uçan'ın sağ ayağıyla yaptığı falsolu vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

        Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 25 Al-Musrati), Rafa Silva (Dk. 89 Salih Uçan), Joao Mario (Dk. 70 Semih Kılıçsoy), Muçi (Dk. 61 Rashica), Immobile (Dk. 89 Mustafa Hekimoğlu)

        Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka (Dk. 68 Üzeyir Ergün), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Dimitrov), Mohammed (Dk. 77 Puscas), Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 67 Brazao), Fredy, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 77 Celal Dumanlı)

        Goller: Dk. 32 Ndour, Dk. 40 Immobile (Beşiktaş), Dk. 90+4 Puskas (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 85 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 90+7 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)

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