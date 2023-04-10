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HABERTURK.COM / Reuters

Fransa'nın güneydoğusunda Mont Blanc yakınlarında çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Armancette Buzulu'ndan düşen kar sebebiyle hayatını kaybedenler arasında 2 tur rehberinin olduğu belirtildi.

Çığın, dağın tepesinden kopan bir kar tabakasından kaynaklı olduğu ve 500 ila bin metrelik bir alanı kapladığı belirtildi.

Çığ düşmesinin ardından bir kişinin hafif yara aldığı, 8 kişinin de kar tarafından süpürülmelerine rağmen yara almadıkları aktarıldı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.