Fuudy'den 100 milyon TL ciro hedefi

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Eylül 2020'de kurulan yerli yemek sipariş uygulamalarından Fuudy hedef büyüttü. Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 1 milyon üye ve 100 milyon TL ciro hedefleyen girişim, İstanbul sonrası, Ankara, İzmir ve Bodrum’da hizmete hazırlanıyor.

Cem Mirap ve İlker Baydar tarafından kurulan girişim, online yemek siparişinde premium ve gurme restoranlara odaklanıyor. Yapılan açıklamaya göre, ciro bazında mekanların Fuudy üzerinden sağladıkları gelir yüzde 3-5 aralığındayken, bu oran hafta sonları yüzde 10’a kadar çıkıyor.

14 restoranla yola çıkan Fuudy'nin bugün 450 restoranla hizmet verdiğini açıklayan girişimin kurucularından Cem Mirap, günde 1000 dolayında sipariş aldıklarını söyledi. Mirap, belirli bir hedef kitleye hitap ettiklerini vurgulayarak, "Yaygın olan platformların aksine biz araba ile yemek taşıması yapıyoruz. Böylece sıcak-soğuk yemek korumasını daha rahat yapabiliyoruz. Siparişlerin yüzde 90’ını kendimiz teslim ediyoruz" dedi.

Fuudy’nin 120 kişilik kadrosunun çoğunlukla sahada çalıştığından bahseden Mirap, bu noktada çağrı merkezlerinin önemine dikkat çekerek, "Çağrı merkezimizdeki arkadaşların restorandaki garsonlar gibi yemekler konusunda bilgili olması için eğitim veriyoruz. Siparişleri restorandaki garsonlar gibi alıyorlar" diye konuştu.

'29 KİLOMETREYE TESLİMAT YAPIYORUZ'

Girişimin kurucu ortaklarından İlker Baydar ise, 7 ayda 3 şehre girdiklerini bildirdi. Uygulamadaki tekil üye sayısının 100 bini aştığını söyleyen Baydar, "Online yeme-içme siparişi platformları genelde 2-3 kilometreyi aşmayan uzaklıklara göre eve teslim işini ayarlar. Biz 29 kilometrelik mesafeye de eve teslim yapıyoruz. Bu yıl 1 milyon üye ve 100 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar ile görüşmeler halinde olduklarını açıklayan Baydar, "Türkiye’deki toplam online yemek siparişlerinin yıllık cirosu pandemiyle birlikte son bir yılda neredeyse ikiye katlandı ve 3 milyar doları aştı. Bize vizyon ve güç katacak ortak ve ortaklar düşünebiliriz. Nitekim bu yönde görüşmelerimiz de var" dedi.