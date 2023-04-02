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Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te Gabonlu genç kızın ölümünde ses kayıtları ortaya çıktı! - Güncel haberler
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Gabonlu genç kız, annesine öldürülebileceğini söylemiş

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Dinabongho'nun annesine gönderdiği sesli mesajlarda kendisine kötü davranıldığını ve öldürülebileceğini söylediği ortaya çıktı

Karabük'te Gabonlu genç kızın ölümünde ses kayıtları ortaya çıktı! - Güncel haberler
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DHA

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'dan geçen cumartesi akşamından itibaren haber alınamadı.

DHA'da yer alan habere göre kızın erkek kardeşi Orphe Moise, durumu yetkililere bildirdi. Pazar günü Yeşilköy köyü yakınlarından geçen trenin makinisti, Filyos Çayı'nda hareketsiz haldeki kişiyi fark edip ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cesedin 3 ay önce öğrenci olarak Türkiye´ye gelen Dinabongho'ya ait olduğu belirlendi. Ön otopsi raporundaki bulguları paylaşan Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızda cinsel istismar izine rastlanılmadığını, ölümün suda boğularak meydana geldiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten ekipler kameraları izlerken genç kızın kıyafetleri ve vücudundan alınan örnekler kriminal incelemeye alındı. Ölen genç kızın arkadaşları ise Karabük Üniversitesi içinde "Dina için adalet" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

ELÇİLİK NOTA VERDİ, MAHKEME KISITLAMA

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı´na genç kızın ölümüyle ilgili gelişmelerin bildirilmesi ve konunun takip edilmesi için nota verdiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma kapsamındaki bilgilerin Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini temsil eden avukat Kerim Bahadır Şeker´e verilmemesi, gizliliğin korunması için Sulh Ceza Mahkemesine kısıtlılık kararı talebiyle başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme, `kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, devletin güvenliğine karşı suçlar, casusluk´ gibi 11 farklı suçu kapsayan Ceza Muhakemeleri Kanunu´nun 153/2 maddesi uyarınca kısıtlama kararı verdi. Karar ile birlikte avukat Şeker´in dosya içeriğinden örnek alması ve dosyayı inceleme yetkisi kısıtlandı.

ANNESİNE SAKARYA'YA GİTMEK İÇİN YALVARMIŞ

Dinabongho´nun annesine kendisine Karabük'te kötü davranıldığını ve öldürülebileceğini söylediği kaybolmadan 1 gün öncesine ait sesli mesajlar ortaya çıktı. Annesine yalvardığı anlaşılan genç kız, sesli mesajlarında, "Sınavı geçersem, Sakarya´da okumamın önünde hiçbir engel olmadığını söylediler. Neden korkuyorsun ki? Bırak gideyim sana yalvarıyorum anneciğim. Lütfen, yalvarıyorum. Burada bize nasıl davrandıklarını bilmiyorsun, bildiğin gibi değil. Burada kalmak istemiyorum, bırak gideyim. Babamdan da izin isteyeyim, bırakın buradan gideyim" ifadeleri yer aldı.

Gabon´a göndermek istediği telefonla ilgili yaşadığı sorunlardan dolayı çok üzüldüğünü de anlatan Dinabongho'ya, annesinin Sakarya'ya gitmesi yönünde olumlu cevap vermediği ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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