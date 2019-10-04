Avrupa'da mücadele eden dört temsilcimiz, grup maçlarının ikinci haftasında 2 puan toplayabildi. Puanlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Başakşehir ve Trabzonspor'dan geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için kritik olan UEFA ülke sıralamasında 11. sıraya gerilemişken temsilcilerimiz, yine kötü bir hafta geçirdi. Türkiye'nin sezonu 11. sırada tamamlaması durumunda ise Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne doğrudan katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

GALATASARAY, PSG'YE BOYUN EĞDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın güçlü rakibi PSG'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ikinci hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Galatasaray, grubundaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında 22 Ekim'de Real Madrid'i ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ SON ANDA YIKILDI, PUANLA TANIŞAMADI

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton'a 90+2'de yediği golle 1-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında da sahadan yenik ayrıldı. Son 6. resmi maçında 4. mağlubiyetini yaşayan Kara Kartal, Avrupa'daki ilk maçında Slovan Bratislava'ya yine uzatmalarda yediği 2 golle 4-2 mağlup olmuştu.

K Grubu'nun son sırasına demir atan siyah-beyazlılar, ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı. Beşiktaş, üçüncü hafta mücadelesinde 24 Ekim'de Braga ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR UZATMALARDA YIKILDI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. 55. dakikada Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçen turuncu-lacivertliler, 90+2'de Patrick Hermann'ın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.

Gruptaki ilk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 mağlup olan Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki ilk puanını elde etti.

Okan Buruk ve öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü grup maçında 24 Ekim'de Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle evinde karşılaşacak.

TRABZONSPOR, BASEL'İ ELİNDEN KAÇIRDI!

Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, ikinci maçında İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geldi. 20. dakikada Widmer'in golüyle 1-0 geriye düşen bordo-mavililer 26'da Abdülkadir Parmak'ın harika golüyle eşitliği yakaladı. Kaptan Jose Sosa'nın 78'de attığı golle öne geçen Trabzonspor, 80'de Okafor'u durduramadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Avrupa'daki ilk grup maçında Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor bu beraberlikle ilk puanını aldı. Bordo-mavililer Avrupa Ligi'ndeki üçüncü hafta maçında Rusya'nın Krasnodar ekibiyle evinde 24 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

HANGİ TEMSİLCİMİZ KAÇ PUAN GETİRDİ?

Temsilcilerimizden en çok puan kazandıran kulübümüz Galatasaray oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele ettiği için 4 puan getiren sarı-kırmızılılar, Club Brugge ile berabere kaldığı için 1 puan daha kazandırarak toplamda 5 puan getirdi.

Galatasaray'dan sonraki en çok puanı ise 3,5 ile Trabzonspor getirdi. UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan bordo-mavililer, Slavia Prag karşısında 1,5; play-off'ta ise AEK Atina karşısında elde ettiği galibiyetle 1 puan kazandırdı. Trabzonspor, grup aşamasındaki Basel beraberliğiyle de 1 puan daha kazandırdı ve toplamda 3,5 puana ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Yeni Malatyaspor ise Beşiktaş ve Başakşehir'den daha fazla puan kazandırdı. 2. ön eleme turunda Olimpija'yı bir maçta yenen, bir karşılaşmada ise berabere kalan sarı-siyahlılar, bu turda 1,5 puan kazandırdı. 3. ön eleme turunda Partizan'ı içerde 1-0 yenen Yeni Malatyaspor aldığı bu galibiyetle 2,5 ülke puanı getirdi.

UFEA Avrupa Ligi'ne grup aşamasına doğrudan katılan Başakşehir, Mönchengladbach beraberliğiyle 1 puan kazandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ne yine doğrudan katılan Beşiktaş ise iki hafta itibariyle puanla tanışamadı.

ÜLKE PUANI TEHLİKEDE

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi, ikinci hafta mücadelelerinin ardından da 12. sırada kaldı.

DEVLER LİGİ'NE DİREKT KATILIM İÇİN EŞİK 10. SIRA

Geçen sezon değişen kurala göre klasmanda ilk dört ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dörder takım gönderiyor. Sıralamada 5 ve 6'ncılıkta yer alan ülkeler "Devler Ligi"ne 2 takımını direkt gönderirken, 7 ila 10. sıradaki ülkeler, sadece şampiyonları bu arenaya eleme oynamadan sokabiliyor.

Normalde ilk 10 dışında kalan ülkeler, "Devler Ligi"ne direkt takım gönderemiyor ancak statü gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ekip, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa ekstra bir kontenjan açılıyor ve bu kontenjan da 11. ülkenin şampiyonuyla dolduruluyor.

Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takımın, kendi liginde de "Kupa 1" vizesi almasını bekleyecek.

Geçen son 20 yıla bakıldığında, Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alan 17 takımın kendi liginde de "Devler Ligi" vizesini aldığı düşünüldüğünde, klasmanda 11. sırada yer alan ülke de büyük bir şansa sahip.

Klasmanda 12'nciliğe veya daha alta düşülmesi halinde ise Süper Lig şampiyonu, "Kupa 1" için ön eleme oynamak zorunda kalacak.

RAKİPLERİMİZ HOLLANDA, UKRAYNA VE AVUSTURYA

An itibarıyla klasmanda 11'inci sırada yer alan Türkiye'nin, 8'inci Belçika'yı geçmesi bu sezon için mümkün görünmüyor.

Aynı şekilde 13'üncü sırada yer alan ve Avrupa'da tek takımı kalan Çekya'nın da Türkiye'yi yakalama şansı yok denecek kadar az.

Belçika ve Çekya ile arasında onar galibiyetlik fark bulunan Türkiye’nin rakipleri Hollanda, Ukrayna ve Avusturya. Dört ülkenin de puanları birbirine çok yakın ve tek bir galibiyet, hatta tek bir beraberlik bile sıralamayı değiştirir nitelikte.

Türkiye ilk 10'da yer alabilmek için bu 3 rakibiyle kıyasıya bir mücadele yaşayacak. Türkiye ve Hollanda dörder, Ukrayna ve Avusturya üçer takımla yoluna devam ediyor.

RAKİPLERİMİZ NE YAPTI?

Ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizden Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Ajax, H Grubu'ndaki ikinci maçında Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Portakallar'ın AVrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden PSV ise Rosenborg'u deplasmanda 4-1 yendi. Feyenoord evinde Porto'yu 2-0'la geçerken AZ Alkmaar, Manchester United ile evinde 0-0 berabere kaldı.

Ukrayna'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Shakhtar, C Grubu'ndaki ikinci maçında Atalanta'yı 2-1 mağlup etti. Ukrayna'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden Dinamo Kiev, Lugano ile 0-0 berabere kalırken Oleksandria, Gent ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Avusturya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Red Bull Salzburg, son şampiyon Liverpool'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu. Mücadelede 3-0 geriye düşen Salzburg, 3-3'lük eşitliği yakalasa da Salah'ın golüne engel olamayınca haftayı puansız kapattı. Avusturya'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden LASK Linz, Sporting'e 2-1 mağlup oldu. Temsilcilerimizden Başakşehir'le aynı grupta yer alan Wolfsberger ise Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı.

TAKIMLARIN ÜLKE PUANINA KATKISININ HESAPLANMASI

Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Avrupa Ligi'nde ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.

Her iki ligde de çeyrek final, yarı final ve final oynayan takımlar birer ek puan (bonus) daha kazanır.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren takımlar için ekstra puanlar da mevcut. Buna göre gruplarda mücadele eden her takım dörder, gruplardan çıkmayı başaran her takım ise beşer bonus puan daha elde eder.

Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.