Galatasaray'da Osimhen haftası!
Galatasaray, haftalardır beklediği Victor Osimhen'e kavuşmak için geri sayıma geçti... Napoli ve Nijeryalı yıldızla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetimin, tarihi transferi bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da gözler artık Victor Osimhen transferinde...
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız için bekleyişini sürdürürken, dev transferde kritik haftaya girildi.
Napoli ve Osimhen ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların, evrak işlerini bu hafta içerisinde tamamlayarak tarihi transferi açıklaması bekleniyor.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun birkaç gün içinde İtalya'ya giderek transferi noktalaması planlanıyor.
2 Ağustos Cumartesi günü sezon açılışında RAMS Park'ta Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray yönetimi, bu maçta Osimhen'i de taraftarıyla buluşturmak istiyor.
Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Galatasaray, bu rakamın 40 milyon Euro'sunu peşin, kalan 35 milyon Euro'sunu ise 2026 yılı bitmeden ödeyecek.