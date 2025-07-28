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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Osimhen haftası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Osimhen haftası!

        Galatasaray, haftalardır beklediği Victor Osimhen'e kavuşmak için geri sayıma geçti... Napoli ve Nijeryalı yıldızla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetimin, tarihi transferi bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:13
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        Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da gözler artık Victor Osimhen transferinde...

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        Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız için bekleyişini sürdürürken, dev transferde kritik haftaya girildi.

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        Napoli ve Osimhen ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların, evrak işlerini bu hafta içerisinde tamamlayarak tarihi transferi açıklaması bekleniyor.

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        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun birkaç gün içinde İtalya'ya giderek transferi noktalaması planlanıyor.

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        2 Ağustos Cumartesi günü sezon açılışında RAMS Park'ta Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray yönetimi, bu maçta Osimhen'i de taraftarıyla buluşturmak istiyor.

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        Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Galatasaray, bu rakamın 40 milyon Euro'sunu peşin, kalan 35 milyon Euro'sunu ise 2026 yılı bitmeden ödeyecek.

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