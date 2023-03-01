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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Haji Wright yakın - Sırada Firmino var!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor! VARAN 1: Galatasaray, Haji Wright için fiyat yükselterek yeni bir teklif yapacak. VARAN 2: Dünyaca ünlü golcü Roberto Firmino ise menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. İşte detaylar

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    Galatasaray, Haji Wright transferinde aşama kaydetti. İlk teklifi reddedilen sarı-kırmızılıların fiyat yükselterek Fraport TAV Antalyaspor'a resmi teklif yapması bekleniyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Sarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    İlk teklifi Akdeniz ekibi tarafından reddedilen Galatasaray'da yönetim, fiyat yükselterek yeni bir teklif yapacak.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    Haji Wright bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkarken 11 gol 1 asistlik katkı vermişti.

     
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    FIRMINO BOMBASI

    Öte yandan Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Roberto Firmino'nun Galatasaray'ın gündemine girdiği öne sürüldü.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    Brezilyalı oyuncu menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. 31 yaşındaki oyuncunun kontratının sezon sonunda bitecek olması da iddiaları güçlendirdi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu bu maçlara dokuz gol ve dört asist sığdırmıştı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    Avrupa'da ilk olarak Alman takımı Hoffenheim'ın formasını giyen Firmino, sekiz sezondur oynadığı Liverpool'da şu ana kadar 247 maça çıkarken, takımı adına 78 gol attı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - VARAN 1: Haji Wright yakın - VARAN 2: Sırada Firmino var

    Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda görev yapan Claudio Taffarel'in de oyuncunun Liverpool'dan ayrılmaya karar vermesi halinde ikna sürecinde etkin rol alması bekleniyor.

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