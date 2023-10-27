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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Galatasaray Espor PUBG MOBILE’da Avrupa Şampiyonu oldu - Teknoloji Haberleri

        Galatasaray Espor PUBG MOBILE’da Avrupa Şampiyonu oldu

        PUBG MOBILE European Wonder League 2. Sezon kadınlar turnuvasında Türk temsilci Galatasaray Espor takımı toplamda 125 puan alarak büyük bir başarıya imza attı ve bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:10
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        Galatasaray Espor PUBG MOBILE'da Avrupa Şampiyonu oldu
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        PUBG MOBILE’ın Doğu Avrupa ekibi tarafından 9 - 24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen PUBG MOBILE European Wonder League 2. Sezon (PMEWL) kadınlar turnuvasına Türk takımları damga vurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Türkiye’nin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden takımların da katıldığı turnuvada elde ettiği 125 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen temsilcimiz Galatasaray Espor, önemli bir başarı yakalayarak iki sezon üst üste şampiyon oldu.

        5 TÜRK TAKIMI FİNALLERDE

        Toplamda 16 Türk takımının katıldığı turnuva kıran kırana ve rekabet oranı yüksek maçlara sahne oldu. Turnuva başından itibaren başarılı bir mücadele sergileyen Galatasaray Espor, ilk grubu birinci sırada tamamlarken diğer Türk temsilcilerinden Digital Athletics, İstanbul Wildcats, Eagle Espor ve Fenerbahçe Espor da gruplarından doğrudan finallere katılma hakkı kazandı.

        Turnuvanın final aşamasına ise 6 farklı Türk takımı katılma başarısı gösterirken temsilcilerimizin sıralamadaki yerleri ise şöyle oldu: Galatasaray Espor birinci, Eagle Espor dördüncü, İstanbul Wildcats altıncı, Fenerbahçe Espor sekizinci, Digital Athletics on üçüncü ve Bonfire Esports ise on dördüncü.

        32 TAKIM MÜCADELE ETTİ

        Toplamda 32 takımın mücadele ettiği turnuvada birinci hafta grup aşamalarında ilk dört sıraya giren takımlar direkt olarak final aşamasına katılmaya hak kazandı. Her iki gruptan da 10’ar takım olmak üzere 20 takımın finallere yükselmek için mücadele ettiği turnuvanın final aşaması ise 16 takımın mücadelesine sahne oldu.

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