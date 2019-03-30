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'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular

Giriş: 30.03.2019 - 10:54 | Güncelleme:  

Türkiye'nin 3 Büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, uzun yıllardır gözlerini Anadolu'dan çıkan futbolculara dikmiş durumdaydı. Ancak 3 Büyük kulüp zaman zaman transferlerinde beklediğini bulamadı! İşte 3 Büyükler'e gelen ve fiyasko çıkan futbolcular...

  • 1 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    1 | 52

    HTSPOR.COM

    Baki Mercimek - Beşiktaş

  • 2 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    2 | 52

    Youla - Beşiktaş

     

  • 3 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    3 | 52

    Serkan Aykut - Galatasaray

  • 4 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    4 | 52

    Orhan Ak - Galatasaray

  • 5 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    5 | 52

    Ali Bilgin - Fenerbahçe

  • 6 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    6 | 52

    İlhan Parlak - Fenerbahçe

  • 7 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    7 | 52

    Murat Erdoğan - Galatasaray

  • 8 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    8 | 52

    Ivaylo Petkov - Fenerbahçe

  • 9 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    9 | 52

    Altan Aksoy - Galatasaray

  • 10 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    10 | 52

    Kemal Aslan - Fenerbahçe 

  • 11 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    11 | 52

    Yasin Çakmak - Fenerbahçe

     

  • 12 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    12 | 52

    Erhan Albayrak - Fenerbahçe

  • 13 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    13 | 52

    Ali Akdeniz - Fenerbahçe

  • 14 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    14 | 52

    Adem Dursun - Beşiktaş

     

  • 15 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    15 | 52

    Ali Tandoğan - Beşiktaş

  • 16 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    16 | 52

    Mahmut Hanefi - Fenerbahçe

  • 17 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    17 | 52

    Çağdaş Atan - Beşiktaş

  • 18 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    18 | 52

    Bülent Akın - Galatasaray

  • 19 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    19 | 52

    Bülent Akın - Galatasaray

  • 20 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    20 | 52

     Erman Güraçar - Beşiktaş

     

  • 21 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    21 | 52

    Gökhan Güleç - Beşiktaş

     

  • 22 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    22 | 52

    Cem Karaca - Fenerbahçe

     

     

  • 23 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    23 | 52

    Alper Akıcı - Fenerbahçe

     

     

  • 24 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    24 | 52

    Murat Hacıoğlu - Fenerbahçe

  • 25 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    25 | 52

    Erhan Güven - Beşiktaş

  • 26 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    26 | 52

    Celil Sağır - Fenerbahçe

  • 27 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    27 | 52

    Tuna Üzümcü - Beşiktaş

  • 28 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    28 | 52

    Ümit Bozkurt - Beşiktaş

  • 29 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    29 | 52

    Veysel Cihan - Beşiktaş

     

  • 30 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    30 | 52

    Ragıp Başdağ - Galatasaray

     

  • 31 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    31 | 52

    Volkan Yaman - Galatasaray

  • 32 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    32 | 52

    Ömer Erdoğan - Galatasaray

     

  • 33 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    33 | 52

    Orkun Uşak - Galatasaray

     

  • 34 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    34 | 52

    Salih Dursun - Galatasaray

  • 35 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    35 | 52

     Dany - Galatasaray

     

  • 36 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    36 | 52

    Serdar Kurtuluş - Beşiktaş

     

  • 37 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    37 | 52

    Amrabat - Galatasaray

     

  • 38 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    38 | 52

    Emmanuel Emenike - Fenerbahçe

     

  • 39 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    39 | 52

    Sezer Öztürk - Fenerbahçe

     

     

     

  • 40 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    40 | 52

    Sercan Yıldırım - Galatasaray

  • 41 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    41 | 52

    Erman Kılıç - Galatasaray

     

     

  • 42 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    42 | 52

    Serdar Kesimal - Fenerbahçe

  • 43 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    43 | 52

    Mehmet Batdal - Galatasaray

  • 44 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    44 | 52

    Gökhan Ünal - Fenerbahçe

  • 45 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    45 | 52

    Tarık Çamdal - Galatasaray

  • 46 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    46 | 52

    Mustafa Pektemek - Beşiktaş

  • 47 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    47 | 52

    Musa Çağıran - Galatasaray

  • 48 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    48 | 52

    Rodrigo Tabata - Beşiktaş

  • 49 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    49 | 52

    Özer Hurmacı - Fenerbahçe

  • 50 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    50 | 52

    Gökhan Emreciksin - Fenerbahçe

  • 51 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    51 | 52

    Okan Koç - Beşiktaş

  • 52 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fiyasko transferleri!
    52 | 52

    Ali Turan - Galatasaray

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