'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular

Türkiye'nin 3 Büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, uzun yıllardır gözlerini Anadolu'dan çıkan futbolculara dikmiş durumdaydı. Ancak 3 Büyük kulüp zaman zaman transferlerinde beklediğini bulamadı! İşte 3 Büyükler'e gelen ve fiyasko çıkan futbolcular...