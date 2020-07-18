Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY - GÖZTEPE

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem

YEDEKLER: Berk, Şener, Ahmet, Selçuk, Linnes, Yunus, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan

TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

YEDEKLER: Eren, Titi, Reis, Gassama, Metin, Kerem Atakan, Yalçın, Borges, Castro, Ege

TEKNİKDİREKTÖR: İlhan Palut

FALCAO VE LEMİNA YİNE YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda yer almıyor.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

SON 8 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

56. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşıyor. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 42, Göztepe ise 14 gol attı. Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 12 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 10'nu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.