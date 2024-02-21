Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi'nde anıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nün efsane başkanlarından Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi’de düzenlenen sempozyumda anıldı. İş dünyasından akademisyenlere, hukukçulara kadar geniş bir kalabalığı bir araya getiren sempozyumun açılış konuşmasını Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptı.

Özbek, konuşmasında kendisinin Galatasaray Lisesi’nden ağabeyi olan Selahattin Beyazıt’ın birçok alanda öncü ve örnek alınması gereken bir kişilik olduğunun altını çizdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Can ve Ciner Medya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın konuşmalarının ardından başlayan sempozyumda Beyazıt’ın hayatı ve iş dünyasındaki başarılar konu edildi.

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Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Asaf Savaş Akat, eski rektör Prof.Dr. Remzi Sanver, tarihçi-yazar İzzettin Çalışlar ve avukat Ural Aküzüm’ün iştirak ettiği sempozyuma Beyazıt ailesi de katıldı.

1931 yılında dünyaya gelen Selahattin Beyazıt, iki dönem Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştı. 21 ocak 2022’de hayatını kaybeden Beyazıt, Sarı-Kırmızılı camiaya Riva arazisini kazandıran başkandı.