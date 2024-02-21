Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi'nde anıldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi'nde anıldı

        Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane başkanlarından Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi'de düzenlenen sempozyumda anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efsane başkan Selahattin Beyazıt anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Spor Kulübü’nün efsane başkanlarından Selahattin Beyazıt, Bilgi Üniversitesi’de düzenlenen sempozyumda anıldı. İş dünyasından akademisyenlere, hukukçulara kadar geniş bir kalabalığı bir araya getiren sempozyumun açılış konuşmasını Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptı.

        Özbek, konuşmasında kendisinin Galatasaray Lisesi’nden ağabeyi olan Selahattin Beyazıt’ın birçok alanda öncü ve örnek alınması gereken bir kişilik olduğunun altını çizdi.

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Can ve Ciner Medya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın konuşmalarının ardından başlayan sempozyumda Beyazıt’ın hayatı ve iş dünyasındaki başarılar konu edildi.

        REKLAM

        Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Asaf Savaş Akat, eski rektör Prof.Dr. Remzi Sanver, tarihçi-yazar İzzettin Çalışlar ve avukat Ural Aküzüm’ün iştirak ettiği sempozyuma Beyazıt ailesi de katıldı.

        1931 yılında dünyaya gelen Selahattin Beyazıt, iki dönem Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştı. 21 ocak 2022’de hayatını kaybeden Beyazıt, Sarı-Kırmızılı camiaya Riva arazisini kazandıran başkandı.

        Selahattin Beyazıt kimdir?

        ❖ Selahattin Beyazıt 1931 yılında Ağrı Doğubeyazıt’da dünyaya geldi.

        ❖ Galatasaray Lisesi ve Cambridge Üniversitesi’nde eğitim gördü.

        ❖ Beyazıt Şirketler Topluluğu olarak otomotiv sanayi, demir çelik, armatörlük, oyuncak

        perakendeciliği ve akaryakıt sektöründe büyük işletmeler kurdu. 1976 yılında gelir vergisi

        rekortmenleri arasına girdi.

        ❖ Leyland Kamyon ve Shell Petroleum Türkiye temsilciliğini, Türk Pirelli Yönetim Kurulu

        Başkanlığını üstlendi.

        ❖ 1972-92 arasında Bilderberg’in Türkiye temsilciliğini yürüttü, 20 yılın sonunda bu görevini

        bir başka Galatasaraylı, Koç Holding Başkan Vekili Suna Kıraç’a devretti. 1975 yılında

        Çeşme Altınyunus’ta Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk Bilderberg toplantısını tertip etti.

        ❖ Galatasaray Spor Kulübü’nde ilki 37 yaşında olmak üzere 2 dönem başkanlık görevini

        üstlendi, kulübe Riva Arazisini kazandırdı. İngiliz futbolunun efsane ismi Brian Birch'ü

        teknik direktör yaptı ve büyük sportif başarılar elde etti. Hasnun Galip'teki kulüp binasını

        yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı.

        ❖ Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçidin fikir babası ve en

        büyük destekçisi oldu, bu geçide adı verilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"