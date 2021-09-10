Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

Törende konuşan Köksal Ünlü, Tunç Holding'in birçok alanda kulübe destek verdiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Yine bir sponsorluk anlaşmasında Dinçer Bey ile beraberiz. Dinçer Bey beni aradı ve tekerlekli sandalye basketbol takımının durumunu sordu. Yeni gelişmelerin olmadığını söyledim. 'Müsaade ederseniz tekerlekli basketbol takımına sponsor olmak istiyorum.' dedi. Hayat herkese eşit olmuyor bazen. Burada sporcu kardeşlerim de var, hayatlarını tekerlekli sandalyede devam ettiriyorlar. Dinçer Bey'in babası Sayın Tuncer Azaphan da 5-6 sene evvel bir operasyon sonrası hayatını tekerlekli sandalyede devam ettirmek durumunda kalmış. Böyle bir misyonunun da olduğunu söyledi. Amatör sporun herkesin hakkı olduğunu söyledi. Gerçekten çok duygulandım. Ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledim ve 1-2 gün içinde bu işi hallettik."

Galatasaray Kulübünde tekerlekli sandalye basketbol takımının 2005 yılında kurulduğunu hatırlatan Ünlü, "İlk yılda Süper Lig'e çıktık. Takımın uluslararası başarıları ulusal başarılarından bir fazla. 12 tane uluslararası, 11 tane de ulusal kupası var. Toplumun bütün paydaşları amatör spor hakkına sahip. Bunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması bizlerin görevi. Tekerlekli basketbol da bunlardan birisi. Bunun için de elimizden geleni yapma düşüncesiyle yola çıktık. Eksik olmasın Tunç Holding yine elini taşın altına koydu. Tunç Holding bu dönem üçüncü birim sponsorluğunu yapıyor. Futbol, kadın voleybol ve tekerlekli sandalye. Huzurlarınızda Sayın Dinçer Azaphan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köksal Ünlü, bir soru üzerine Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kuruluşunun tamamlandığını belirterek, "Kadın futbol takımı her şeyiyle hazır. Bunun lansmanını planlıyoruz. Bir hafta içinde bütün detaylarıyla göreceksiniz. Sponsorları da hazır." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'nın zemin yenileme çalışmalarının tamamlandığını aktaran Ünlü, "Aslında stat daha önce de UEFA kriterlerini geçmişti. Ancak risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar tuttuk. Lazio maçını yüzde 99 stadımızda oynayacağız. Sahanın durumu da gayet iyi." şeklinde görüş belirtti.

Köksal Ünlü, stadın isim sponsorluğu için yaptıkları görüşmelerde sona yaklaştıklarını dile getirerek, "Daha önce de stat isim hakkını değerini bulmadan vermeyeceğimizi söylemiştim. Şu anda değerini bulma aşamasında. İki sponsorla görüşüyoruz. Bu çok uzamayacak. Kısa vadede açıklayacağız." dedi.

Ünlü, stat koltuklarının yenilenme çalışmalarına da önümüzdeki haftadan itibaren kademeleri olarak başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Dinçer Azaphan da sponsorluk anlaşmasının kendisi için farklı bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Başta Burak Elmas başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. İnşallah önümüzdeki ay ve yıllarda sizinle çok görüşeceğiz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Galatasaray'a katkıda bulunmak çocukluk hayalimdi. Çok şükür o günleri de gördük. Bundan sonra her zaman Galatasaray'ın yanındayız. Yeni anlaşmalara imza atacağımıza söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.