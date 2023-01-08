Galaxy S23’ün tarihi sızdı!

Samsung Galaxy S23 için potansiyel bir lansman tarihi etrafında aylarca spekülasyonlar yapıldı. Ancak şimdi büyük açıklama için 2023 takvimimizde bir tarihi güvenle daire içine alabiliriz: 1 Şubat 2023 Çarşamba.

Samsung’un bu açıklaması global bir haber olarak açıklanmasa da SamMobile Kolobmbiya internet sitesinde sitesinde 1 Şubat tarihini işaret eden bir ‘Galaxy Unpacked’ ön gösterimi yayınladı. Daha sonrasında bu teaser gösterimden kaldırılsa da birçok kişi bu tarihi yakalamayı başardı.

Aynı tarihe işaret eden güvenilir kaynaklardan gelen önceki söylentilerle eşleştiğini düşünürsek, 1 Şubat'ın büyük açıklamanın tarihi olacağının neredeyse kesin olduğunu söyleyebiliriz.