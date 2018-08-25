Gamescom 2018 oyuncular için yine dolu dolu geçti. İşte ekran görüntüleri, fragmanlar ve detayları ile kullanıcıları daha da heyecanlandıran oyunlar...
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Oyun endüstrisinin en büyük etkinliklerinden biri olan Gamescom, yapımcılar için yeni oyunlarını tanıtmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sene Almanya’ın Köln şehrinde gerçekleşen Gamescom 2018, şaha tanıtımlara sahne oldu. İşte en çok heyecan yaratan oyunlar...
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Battlefield 5
Merakla beklenen Battlefield 5, Gamescom’da yeni tanıtım fragmanları ile göz doldurdu. Yapmın açık beta çıkış tarihi de açıklandı. Origin Access Premier üyeleri için 4 Eylül’de açılacak oyun, 6 Eylül’de herkes için piyasaya çıkacak.
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Cyberpunk 2077
Uzun zamandır heyecanla beklenen ancak çıkış tarihi hala resmi olarak belli olmayan Cyberğunk 2077, geçtiğimiz E3 etkinliğinde şov yapmıştı. Gamescom 2018’te ise oynanabilir demo’su ve yeni ekran görüntüleriyle yerini aldı.
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Fallout 76
Meşhur kıyamet sonrası dünya atfosferine sahip serinin yeni oyunu Fallout 76’ın yeni fragmanı ve yetenek ağacı gibi özelliklerini tanıtan videoları yayınlandı. 14 Kasım’da çıkacak oyun çevrimçi açık dünya niteliğinde olacak.
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Dying Light 2
Dying Light 2, etkinlikte yeni bir oynanış görüntüleri içeren fragmanı ile yer aldı. Oyunda vereceğiniz kararlar açık dünyanın nasıl olacağını da belirleyecek.
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Assassin’s Creed Odyssey
Önümüzdeki 2 sene yeni oyun çıkartmayacak olan serinin yeni halkası Assassin’s Creed Odyssey, Gamescom’a yeni sinematik fragmanıyla girdi.
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Resident Evil 2
Resident Evil 2 ise Gamescom 2018’te yeni ekran görüntüleri ve Claire Redfield oynanış videosuyla sahne aldı. Ayrıca Sherry ve William Birkin de fragmanda yer alıyor.
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Shadow of the Tomb Raider
Lara Croft’un yeni oyunu Shadow of the Tomb Raider da uzun bir oynanış videosuyla kullanıcıları selamladı.
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Devil May Cry 5
Devil May Cry 5’in çıkış tarihi 8 Mart 2019 olarak açıklandı. Ayrıca yapımın fragmanının yanında bir de 15 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.
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Life Is Strange 2
Müthiş hikayesi ve duygusal anlarıyla oyuncuların gönlünde taht kuran ilk oyundan sonra Life of Strange 2’nin yeni hikaye detaylarının yanında fragmanı da yayınlandı.
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Metro Exodus
İlk iki oyunuyla kıyamet sonrası bir dünyanın korkunç zorluklarını hissettiren serinin yeni halkası Metro Exodus’tan yeni fragman geldi.
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Call of Cthulhu
H.P. Lovecraft’ın aynı isimli ünlü hikayesinden uyarlama Call of Cthulhu da yeni fragmanı yayınlanan oyunlardan biri.
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S.T.A.L.K.E.R. Fear the Wolves
Son dönemlerin popüler oyun stili olan Battle Royale oyunları arasına S.T.A.L.K.E.R. Fear the Wolves da katılıyor. Yapımdan yeni tanıtım videosu yayınlandı.
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Overwatch
Yeni bir oyun olması da Overwatch, Gamescom 2018’de ses getirdi. Oyundaki Koreli pilot D.Va’nın 8 dakikalık yeni sinematik videosu yayınlandı. Ayrıca yeni harita Busan oyunculara müjdelendi.
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Call of Duty: Black Ops 4
Call of Duty: Black Ops 4’ün de yeni bir fragmanı yayınlandı.
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