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Oyun endüstrisinin en büyük etkinliklerinden biri olan Gamescom, yapımcılar için yeni oyunlarını tanıtmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sene Almanya’ın Köln şehrinde gerçekleşen Gamescom 2018, şaha tanıtımlara sahne oldu. İşte en çok heyecan yaratan oyunlar...