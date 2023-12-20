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        Nurdağı Kaymakamı Alsancak, muhtarlarla bir araya geldi

        Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:47
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        Nurdağı Kaymakamı Alsancak, muhtarlarla bir araya geldi
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        Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam İsmail Alsancak, Belediye Başkan vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep AFAD İl Müdürü Ahmet Sönmez ile daire amirleri katıldı.

        Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ardından yaşanan sorunlar ele alınarak, çözüm önerileri görüşüldü.

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        Galeri

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