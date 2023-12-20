Nurdağı Kaymakamı Alsancak, muhtarlarla bir araya geldi

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam İsmail Alsancak, Belediye Başkan vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep AFAD İl Müdürü Ahmet Sönmez ile daire amirleri katıldı.

Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ardından yaşanan sorunlar ele alınarak, çözüm önerileri görüşüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.