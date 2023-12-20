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        Gaziantep savunmasını anlatan kitaplara 2 eser daha eklendi

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunda yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için Fransız komutanların görüşlerinin de yer aldığı 2 kitap tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:29
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        Gaziantep savunmasını anlatan kitaplara 2 eser daha eklendi
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        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunda yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için Fransız komutanların görüşlerinin de yer aldığı 2 kitap tanıtıldı.

        Şehitkamil Belediyesi tarafından iki Fransız komutanın kaleme aldığı ve aslından tekrar çevirisi yapılan "İki Fransız Komutanın Gözüyle Kuşatmadan Savunmaya Ayıntap Harbi" isimli kitap seti için Şehitkamil Sanat Merkezi'nde tanıtım programı düzenlendi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2009'da göreve gelmesiyle kültürel eserlerin kazandırılmasına önem verdiklerini anlattı.

        Kitaplarda mümkün olduğu kadar akademik çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Fadıloğlu, farklı dillerde yazılan kaynakları da tarayıp tarafsız davranarak, sonraki nesillere sağlıklı bilgiler aktarmaya gayret ettiklerini kaydetti.

        Bugüne kadar 38 eser kazandırdıklarını, bugün de 2 eserin daha tanıtımını yaptıkları dile getiren Fadıloğlu, Gaziantep'e Gazilik ünvanının verildiği 8 Şubat'ta 2 eserin daha tanıtımını yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da kültürel faaliyetlerin önemine işaret etti.

        Kitapların editörlüğünü yürüten Gaziantep Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özpay ise kitabın içeriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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