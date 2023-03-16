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Haberler Teknoloji Cihaz Gebze'de 5G destekli cihaz üretimi
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Avrupa'daki tek üretim tesisinde vivo, dördüncü üretim hattını devreye alıyor

2021 yılında Türkiye’de toplam 20 milyon dolarlık yatırımla Gebze'de hizmete giren fabrikasında yeni üretim bantlarını devreye alan vivo, kapasitesini artırarak daha fazla kişiyi istihdam edeceğini açıkladı. Marka, 2023'ün sonlarında ise hedeflerinin dördüncü üretim tesisini devreye alarak 5G destekli ürünleri Türkiye'de üretmek olduğunu açıkladı.

Gebze'de 5G destekli cihaz üretimi

2021 yılından bu yana dünyanın en çok satan 5 telefon markası arasında yer aldığını açıklayan vivo, Gebze’dekü Türkiye üretim tesisinin kapılarını ilk kez açtı. Biz de Habertürk olarak markanın Türkiye fabrikasını ziyaret ettik.

20 milyon dolar yatırım ile Gebze’de hizmete giren vivo Türkiye üretim tesisi Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sonra 8. üretim merkezi olarak vivo’nun global üretim kapasitesini yıllık 200 milyon adedin üzerine çıkarttığını açıkladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ %35 ARTIRILDI

Yıllık 5 milyon adet cihaz üretim kapasitesi ile yatırımı tamamlanan vivo Türkiye üretim tesisinin aktif kapasitesi, 2022 yılı sonunda devreye alınan üçüncü üretim bandı ile yüzde 35 oranında artırıldı. Kendi segmentinde şık tasarımı ve yüksek performansı ile büyük beğeni toplayan vivo Y serisi modellerinin üretildiği tesiste halen 300’ün üzerinde kişi istihdam ediliyor.

"2023 İÇERİSİNDE 5G DESTEKLİ ÜRÜNLER"

Fabrika'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, "Dördüncü üretim bandını hayata geçirmek için gerekli araştırmalara ve çalışmalara da başladık. Yaklaşık 100 kişiye ek istihdam yaratacağımız yeni üretim bandımızı 2023 yılında hayata geçirmek istiyoruz. Bu yeni hattımızla 5G destekli ürünlerimizi de Türkiye'de üretmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

ANDROID GÜNCELLEME GARANTİSİ

Bununla birlikte şirket, “lite flagship” kabul edilen V25 5G modeli ile vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35 ve Y22s modellerini bundan böyle tüm kullanıcılara iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile sunduklarını açıkladı.

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