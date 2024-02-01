GeForce RTX 4080 SUPER Türkiye pazarında

GeForce RTX 4080 SUPER, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen GeForce RTX 4070 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER'a katılarak NVIDIA’nın tanıttığı en son GPU'lar arasına katıldı.

Ada Lovelace mimarisinin son iterasyonu ekran kartı, kullanıcılarına yapay zeka destekli oyun, yaratıcılık ve yeni eğlence dünyalarının yanı sıra bu deneyimleri geliştirme gücü de sağlıyor.

DAHA FAZLA ÇEKİRDEK VE HIZ

Ayrıca NVIDIA, GeForce RTX 4080 SUPER'ın piyasaya sürülmesini desteklemek için yeni bir Game Ready Sürücüsü de yayınladı. RTX 4080 SUPER, bir önceki versiyona göre daha fazla çekirdek ve daha hızlı belleği bünyesinde bulundurarak daha yüksek performans avantajı sunuyor. Grafiksel olarak en yoğun oyunlarda frame gen olmadan RTX 3080 Ti'dan 1,4 kat daha hızlı olan kart DLSS Frame Generation ekstra bir performans artışı sağlayarak RTX 4080 SUPER'ı RTX 3080 Ti'dan iki kat daha hızlı hale getiriyor.