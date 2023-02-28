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Haberler Teknoloji Gelecek sürdürülebilir enerji depolamasında
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Çinli şirket ile Türk firmaları arasında önemli teknoloji anlaşmaları

Barselona'da dün başlayan Mobil Dünya Kongresi kapsamında önemli enerji ve teknoloji anlaşmaları atıldı. Çinli Huawei ve Türk şirketleri arasında atılan yeni anlaşmalarla, hem güneş enerjisi alanında hem de elektrik enerjisi depolama konusunda Türkiye'de önemli adımlar atılacak. İspanya'da gerçekleştirilen imza törenlerinde Huawei ile farklı alanlarda, Koçsistem, İnnova, Liva Enerji, Masfen Enerji, Mensis Enerji, Yenelsis, ZES Solar Enerji ve Alfa Solar ile önemli anlaşmalara vardı.

Gelecek sürdürülebilir enerji depolamasında

Dünyanın önde gelen mobil teknoloji fuarında yerli şirketlerin gerçekleştirdiği enerji ve teknoloji anlaşmaları ön plana çıktı. Önde gelen Türk şirketleri, önde gelen teknoloji firmalarından Çinli Huawei ile farklı alanlarda anlaşmalar imzalayarak Türkiye'deki çalışmaları için kritik adımlar attı.

Özellikle geleceğin araçları olarak gösterilen elektrikli araçlar için olmazsa olmaz denebilecek yenilenebilir enerji depolaması konusunda kritik anlaşmaların da yer aldığı imza törenlerinde Koçsistem, İnnova, Liva Enerji, Masfen Enerji, Mensis Enerji, Yenelsis, ZES Solar Enerji ve Alfa Solar gibi Türk markaları Çinli teknoloji devi ile farklı alanlarda anlaşmalar yaptı.

GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİĞE ÇEVRİLİP DEPOLANACAK

Çinli teknoloji devi Türkiye’deki güneş enerjisi yatırımlarına ve iş birliklerine sürdürüyor. Bu kapsamda 27 Şubat’ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi kapsamında imzalanan protokole göre, Liva Enerji, Masfen Enerji, Mensis Enerji, Yenelsis ve ZES Solar Enerji şirketleri, 2GWh değerindeki enerji depolama sistemlerini, Huawei’den temin edecek. Anlaşma kapsamındaki ürünler ilgili firmalara, markanın teknoloji ve ürün tedariği alanındaki iş ortağı “partnerEGS” tarafından sağlanacak.

Huawei Türkiye Digital Power İş Grubu Genel Müdürü Gavin Zhao iş birliği protokolü ile ilgili olarak; “Dünyanın enerji tüketimi artmaya devam ediyor. Küresel enerji endüstrisi, temiz, düşük karbonlu, güvenli ve verimli bir enerji sistemi kurarak daha çevreci olmak için büyük çaba sarf ediyor. Huawei olarak enerji şirketlerinin dönüşüm hedeflerine ulaşmasına ve yeni değer akışları yaratmasına yardımcı oluyoruz. Dijital bir enerji temeli oluşturmak ve sektörün kapsamlı dijital dönüşümünü teşvik etmek için büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti yapay zeka gibi en güncel teknolojileri paydaşlarımıza sunuyoruz. Enerji sektöründe dijital dönüşüm ve enerji depolama sistemleri alanında Huawei’i tercih edilen iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

300 MEGAWATT'LIK KAPASİTEYE ULAŞACAK

Bunun yanı sıra Çinli teknoloji firması Alfa Solar ile de bir güneş enerjisi anlaşmasına imza attı. Anlaşma gereğince Alfa Solar, Huawei tarafından geliştirilen güneş enerjisi ürünlerinin satışı konusunda yetkilendirilirken, Huawei de Alfa Solar’a, 300 Megawatt’lık kapasiteye ulaşan ürün tedariği sağlayacak. İşbirliği protokolü, Huawei Türkiye Digital Power İş Grubu Genel Müdürü Gavin Zhao ve Alfa Solar CEO’su Hüseyin Mertcan Karabaş tarafından imzalandı.

Bütün bunlara ek olarak Huawei, Mobil Dünya Kongresi'ndeki devasa standında teknolojilerini sergilediği alanda iki Türk şirketi Koçsistem ve İnnova ile de teknoloji tedariki konusunda anlaşmalar imzalayarak iş ortaklıklarını güçlendirdi.

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