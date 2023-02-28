Gelecek sürdürülebilir enerji depolamasında

Özellikle geleceğin araçları olarak gösterilen elektrikli araçlar için olmazsa olmaz denebilecek yenilenebilir enerji depolaması konusunda kritik anlaşmaların da yer aldığı imza törenlerinde Koçsistem, İnnova, Liva Enerji, Masfen Enerji, Mensis Enerji, Yenelsis, ZES Solar Enerji ve Alfa Solar gibi Türk markaları Çinli teknoloji devi ile farklı alanlarda anlaşmalar yaptı.

GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİĞE ÇEVRİLİP DEPOLANACAK

Çinli teknoloji devi Türkiye’deki güneş enerjisi yatırımlarına ve iş birliklerine sürdürüyor. Bu kapsamda 27 Şubat’ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi kapsamında imzalanan protokole göre, Liva Enerji, Masfen Enerji, Mensis Enerji, Yenelsis ve ZES Solar Enerji şirketleri, 2GWh değerindeki enerji depolama sistemlerini, Huawei’den temin edecek. Anlaşma kapsamındaki ürünler ilgili firmalara, markanın teknoloji ve ürün tedariği alanındaki iş ortağı “partnerEGS” tarafından sağlanacak.

Huawei Türkiye Digital Power İş Grubu Genel Müdürü Gavin Zhao iş birliği protokolü ile ilgili olarak; “Dünyanın enerji tüketimi artmaya devam ediyor. Küresel enerji endüstrisi, temiz, düşük karbonlu, güvenli ve verimli bir enerji sistemi kurarak daha çevreci olmak için büyük çaba sarf ediyor. Huawei olarak enerji şirketlerinin dönüşüm hedeflerine ulaşmasına ve yeni değer akışları yaratmasına yardımcı oluyoruz. Dijital bir enerji temeli oluşturmak ve sektörün kapsamlı dijital dönüşümünü teşvik etmek için büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti yapay zeka gibi en güncel teknolojileri paydaşlarımıza sunuyoruz. Enerji sektöründe dijital dönüşüm ve enerji depolama sistemleri alanında Huawei’i tercih edilen iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.