Yönettiği oyunlar:

1965: Pazar Gezintisi : George Mitchele - Ankara Sanat Tiyatrosu

1966: Durdurun Dünyayı İnecek Var : Anthony Newley ve Leslie Bricusse - Ankara Sanat Tiyatrosu

Filmografi:

1974: Bir Delinin Hatıra Defteri : TV filmi

1982: At : Ali Özgentürk[14]

1982: Faize Hücum : Zeki Ökten

1983: Hakkâri'de Bir Mevsim : Erden Kıral - Dostlar Tiyatrosu

1988: Keşanlı Ali Destanı : Genco Erkal

1990: Camdan Kalp : Fehmi Yasar

2008: Pazar: Bir Ticaret Masalı : Ben Hopkins

2010: Prensesin Uykusu : Çağan Irmak

2017: 7 Yüz : İnternet dizisi

2023: Genco : TV filmi

Ödülleri:

1966: 1965-1966 Dönemi Sanat Sevenler Derneği Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Bir Delinin Hatıra Defteri)

1967: 1966-1967 Dönemi Sanat Sevenler Derneği Ödülleri - Övgüye Değer Görülenler (Pazar Gezintisi ve Durdurun Dünyayı İnecek Var)

1982: 19. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - At

1983: 20. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Faize Hücum

1986: 1985-1986 Dönemi Sanat Kurumu Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Yalınayak Sokrates)

1998. 2. Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü (Simyacı, Dostlar Tiyatrosu)

1998: İsmail Dümbüllü Ödülü

2000: 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En Başarılı Erkek Oyuncu (Can, Dostlar Tiyatrosu)

2000: 4. Afife Tiyatro Ödülleri - Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü (Yaşamı Boyunca Tiyatro Dalında Başarılı Çizgisini Sürdürmüş ya da Tiyatro Sanatına Katkıları Bulunmuş Kişi)

2000: Avni Dilligil Ödülleri - Yaşam Boyu Başarı Ödülü

2008: Pertevniyal Lisesi - Yılın en iyi tiyatro ödülü (Sivas 93 oyunu ile)

2014: 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Onur Ödülü

2015: 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Seçici Kurul Üstün Performans Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri, Dostlar Tiyatrosu)

2019: 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü